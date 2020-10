Sorpresiva declaración de Ximena Capristo tras la muerte de su padre: "Para mi era un...

View this post on Instagram

Hoy se abriou0301 la temporada.. u2600ufe0f Hay dias que hay que Re-spirar ud83euddd8ud83cudffdu200du2640ufe0f Re-Hacerse Re-Frescarse Re-Crearse Re-Vindicarse Re-Nacer Y volver a empezar Viernes y mi cuerpo lo sabe Despueu0301s del Entrenamiento ud83cudfcbufe0fu200du2642ufe0f Mi batido de chocolate ud83cudf6b preferido @ampkprotein proteina de origen vegetal que junto con la actividad fiu0301sica me ayuda a reducir grasas y aporta minerales quelatados que ayudan mucho a mejorar la piel, y a fortalecer el pelo, las unu0303as. Siempre es bueno consultar al medico o a tu Nutri Y con el codigo Xime tenes % de descuento