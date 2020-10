Épocas doradas: Araceli González enloqueció a sus fans posando con muy poca tela

View this post on Instagram

Hoy cuando vi en un feed esta foto casi me muero de amor! Me fui velozmente para atru00e1s. Con ternura, con recuerdos preciosos. Y me vi y me veo. Y sinceramente tengo que agradecer de donde vengo. Todo lo que me sucediu00f3 para construirme y que bien utilice cada adversidad y amorosidad que me dio la vida para avanzar con dignidad. Pueden quererme o no! En definitiva siempre buscamos que nos quieran y bien. No? ud83eudd70 pero no sucede todo el tiempo, a no frustrarse. Lo mas importante es no desdibujarse. Yo siempre firme a mis conviccioness a mi sentir. Fiel a mi! Yo siempre sintiendo que vienen cosas mejores. Que hay que estar con los ojos bien abiertos y eso se logra enfrentando la verdad. Porque como dice Mary: la verdad no mata lo que mata es la mentira. Pero esto me dio alegria!!!!! Felicidad!!!! Eran mis comienzos y hacu00eda tantas cosas. Y mu00e1s allu00e1 de todo lo que hacu00eda tenu00eda una hija @ftorrente que criar y darle calidad de vida! Pero ahu00ed estuvo otra hermosa que dio todo , acompau00f1u00e1ndome y se acerca ese du00eda. Y la extrau00f1o cada du00eda mu00e1s. Porque si habu00eda alguien que vendu00eda cada prenda y hacu00eda hablar a cualquiera era ella. Energu00eda Hermosa. ( era la vendedora del local) Mi bonita u201cLa Bellau201d . Mamu00e1. Todo esto recuerda Ramos Meju00eda, mis comienzos. Su gente, mi primer auto, mi primer casa, la primer casa para Ella, el auto, el viaje, las@comodas, las sobremesas: mi familia, la alegru00eda de cada crecimiento, #aracoeli y hoy la pandemia me lleva a que vuelva a eso. Allu00e1 vamos. Foto : Oscar Burriel, #makeup @juancarlos.makeup ufffffff estu00e1 bueno recordar estas u00e9pocas. Reu00ed mucho y pude dar mucho. u2764ufe0f