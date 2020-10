¿Arrepentida?: Ximena Capristó rompió el silencio tras el escándalo de los chats de Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti atraviesan el momento más delicado de su pareja luego de casi 20 años de relación ya que la actriz publicó y borró unos tremendos chats de su marido hablando con otra mujer.

“Años que me callo, me aburro. Años que te rajo y no te vas ¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Me cansé que me traten de mentirosa. Siempre lo supo que me iba a cagar. Puerpera se burlaron de mí y no es la única”