"¡Me tienen harto!": Ángel de Brito lanzó una bomba entre las panelistas de LAM

Una de las revistas mas leídas sobre espectáculos del país aseguró este fin de semana que algo se rompió en el equipo de periodistas y panelistas de LAM y su conductor, Ángel de Brito.



Si bien los roces y rispideces se fueron dando en el trascurso de esta cuarentena, el panel más polémico de la TV argentina dio una vuelta de página tras los comentarios de de Brito sobre sus compañeras.

Durante un Instagram Live y a vox populi el conductor del ciclo dijo :



“Aprovecho que tengo un rato libre y les contesto varias cosas. Por LAM, por las angelitas, lo he comentado en la radio. Todos los años hay rotación de angelitas, pasó desde el principio y vamos a ir cambiando. Hice el chiste de que iba a rajar a todas porque hablan todo el tiempo, me tienen harto. Me parece que no tengo que explicar mucho el chiste”