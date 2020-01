Nico Occhiato habló sobre volver a estar con Flor Vigna en 2020: “Por ahí me pongo de novio”

Nico Occhiato y Flor Vigna cortaron en 2019 su vínculo amoroso que los tuvo juntos durante cinco años y las especulaciones sobre la reconciliación vienen tomando cada vez más fuerza. Es que, antes de que cada uno se tomara sus vacaciones por su lado junto a sus amigos, se habían declarado públicamente mucho afecto y una relación que aún no terminaba de cortarse para siempre.

En una entrevista mientras Nico manejaba su auto, un periodista de Los Ángeles de la Mañana lo interceptó y le hizo varias preguntas sobre la relación de ambos. “¿En qué instancia está la relación con Flor?”, le preguntó el notero. Occhiato, un poco incómodo respondió: “Sigue en la misma instancia que cuando terminó el Bailando y hablamos de eso. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien pero hoy estamos solteros, los dos cada uno con sus vidas”.

El periodista le preguntó si se habían visto en Brasil y el entrevistado sostuvo: “No, estábamos re lejos. Ella estaba en Buzios y yo en Florianópolis. Había que tomarse un avión de dos horas para verse. Estábamos lejos”. Luego, agregó: “Nos llevamos bien, nos queremos mucho, pero cada uno está haciendo su vida. Ella está por estrenar su obra, está cada uno con sus trabajos, su vida, sus amigos, nos fuimos de vacaciones cada uno con sus amigos”.

Luego, el periodista le preguntó si iría a ver la obra de teatro de Flor: “Ya la vi como 20 veces a la obra, está bárbara”, indicó Occhiato. Por último, el notero le consultó sobre si en el 2020 van a volver a estar juntos, por lo que Nico sostuvo: “No te puedo responder nada de qué va a pasar en 2020, no me gusta dar una respuesta concreta, te digo la verdad que no. Pero por ahí mañana pasa una mina, me enamoro y me pongo de novio. Y con Flor puede pasar lo mismo”.