¡No se la esperaba! Nazarena Vélez sorprendió a su novio en el primer aniversario y le mostró el…

View this post on Instagram

Cuando ya no buscaba nada Encontru00e9 TODOud83dude0d Te amo Bocha Feliz PRIMER au00f1o bombu00f3nu203c @santiagocaamano #amor #casiperfecto #casirreal #bocha #1au00f1o #aniversario #pareja #mujer #45 #vamospormas #siempre #elamor #despuesdelamor #100%real #teamochabon #graciasporexistir #tatto #love #bochau2764