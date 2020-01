Más complicado: imputaron a Pablo Rago por abuso sexual

A mediados de diciembre de 2019, salió a la luz una denuncia por “abuso sexual” contra el actor Pablo Rago. En las últimas horas se confirmó que fue imputado en la misma causa, según informó Alejandro Cipolla, el abogado de la denunciante Érica Basile.

De esta manera, el Poder Judicial de la Nación decidió abrir la causa y tomar como abogados defensores de Pablo Adrián Ragonese a Fernando Burlando y a Alejandro Díaz. Según el documenta, se requerirá tener en cuenta lo expuesto en la diligencia policial y que se libere de oficia a la Oficina de Violencia Doméstica a fin de certificar la existencia de denuncia por parte de la mujer.

Entre los pasos a seguir, se pide que se practique sobre la denunciante un examen con facultativos especialistas en psicología y psiquiatría del Cuerpo médico Forense de la Justicia Nacional para poder observar si existen características “propias de una mujer víctima de violencia de género, vulnerabilidad y del síndrome de indefensión adquirida”.

Se espera que en los días siguientes sea el actor quien ponga sus peritos de parte para que la misma Justicia pueda realizar las pericias que corresponden. La denuncia había sido realizada en la Comisaría Comunal Nº11 de la Ciudad de Buenos Aires. La denunciante aseguró en el programa radial de Ulises Jaitt que el ataque habría ocurrido en el departamento del actor en el mes de diciembre de 2015.

Allí, la mujer detalló que a Pablo Rago lo conocía hace 10 años cuando ella hacía papeles secundarios como actriz. Según su relato en El Show del Espectáculo, “El señor siempre me pedía fotos. Incuso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y se la deje pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar y fui a su departamento”.

Luego, contó que en ese encuentro tomaron alcohol y que hablaron de trabajo, ella estaba en crisis con su pareja y además en una mala situación económica, incluso aceptó que se habían besado. Pero, según relató, la situación cambió de un momento a otro cuando él “empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas. Quería que lo orine. Me tocaba para que lo orine encima”, sostuvo.

Posteriormente, la denunciante sostuvo que el actor quería grabarla con una cámara y que ante su negativa, Pablo Rago insistió: “Se puso histérico y caprichoso. Empezó a gritarme diciéndome que era una nena que no le gustaba que la trataran como una puta”, indicó. Sobre el final, admitió haber sido penetrada por el actor: “Cuando se calmó se volvió a acercar y ahí hubo una penetración que no fue consentida”.