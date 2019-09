Eva de Dominici confirmó el sexo de su bebé

Desde que se instaló el rumor de su embarazo, tanto ella como su pareja, Eduardo Cruz -hermano de Penélope-, evitaron confirmar la noticia ante la prensa.

Sin embargo, mientras transita la última de sus nueve lunas, finalmente Eva de Dominici decidió salir a hablar de su futura maternidad en una nota exclusiva que le concedió a la revista Gente, que la tiene en su tapa en la edición de esta semana.

La actriz confirmó que está “en la dulce espera” a través de una espectacular producción fotográfica con la revista Gente

"Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo, y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo", afirmó entre risas.

"Entonces acordamos atravesar esta primera vez de los dos más unidos que nunca, con total tranquilidad, respetándonos el tiempo. Tuve ganas orgánicas de recluirme en una burbuja. Sólo pude compartir la noticia con los familiares más cercanos y recién después del tercer mes", reconoció en la entrevista.

“Siempre escuché un relato muy romántico respecto del embarazo. Nadie me dijo que se vive al borde de las emociones”, expresó la artista, en pareja con Eduardo, el hermano de Penélope Cruz

"Siempre escuché un relato muy romántico respecto del embarazo. Nadie me dijo que se vive al borde de las emociones. Exponiéndose a exámenes constantes, que no hacen más que tenerte alerta de que algo suceda. Renunciando a proyectos. Quedando al dominio de las propias hormonas", continuó.

"En definitiva, sentí que ser mamá estaba siendo la decisión más riesgosa de mi vida y elegir atravesar este proceso con el más bajo perfil, alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte… ¡Mamá!", concluyó la actriz, quien confirmó que espera un varón.

“Sentí que ser mamá estaba siendo la decisión más riesgosa de mi vida y elegí atravesar este proceso con el más bajo perfil, alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad”, se sinceró la ex pareja de Joaquín Furriel

Además, la ex pareja de Joaquín Furriel aprovechó para aclarar las dudas respecto del intenso bronceado que luce en la tapa de la publicación. "La imagen original no es así. Estoy bronceada, ¡pero por un tema de impresión de la revista aumentaron el color y salió más saturada y contrastada!", explicó luego, en diálogo con Ciudad Magazine.

"No es Photoshop, calculo que son ajustes que hacen para la impresión y se les habrá ido la mano con el color negro. Es más dorada, en realidad. Igual estoy bronceada, por supuesto, es pleno verano acá", aclaró.

“Tuve ganas orgánicas de recluirme en una burbuja. Sólo pude compartir la noticia con los familiares más cercanos”, expresó sobre cómo transitó estos meses

"Nunca me bronceo naturalmente. Se llama 'A Bronz Tail' el lugar donde me hago bronceado acá. No tomo sol", finalizó al respecto.

Fuente: Infobae.