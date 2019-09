¡Escándalo! Coti disparó contra Diego Torres por "Color Esperanza"

En el 2001 Diego Torres lanzó su álbum "Un mundo diferente", en el que incluía uno de sus temas más reconocidos: "Color Esperanza". No obstante, el creador y compositor de la canción fue Coti, quien este lunes explotó en sus redes tras ver que durante todos estos años el crédito del hit continúa cobrándolo el exintegrante de la banda del "Golden Rocket".

En una entrevista para el diario español "La Vanguardia", se ve escrito en el papel: "El autor de 'color esperanza' prepara nuevo disco". Sin embargo, el cantante, lejos de mencionar al creador del tema, declaró: "Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión".

Tras ver sus dichos, Coti no dudó en utilizar sus redes sociales para realizar un contundente descargo. " Diego Torres si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo", expresó.