Zaira Nara, embarazada y hermosa en su vestido blanco

Nada que me haga sentir mu00e1s poderosa que estar embarazada y darle vida du00eda a du00eda a un nuevo ser. Ver crecer du00eda a du00eda la panza, ver como se transforma mi cuerpo es algo u00fanico. Y disfruto cada momento, me doy mis tiempos. Les quiero recomendar algo que hice con Malu00ed y lo vuelvo a elegir ahora, el estudio Baby Gen que lo podes realizar a partir de la semana 10 de embarazo. A los pocos du00edas te llega un informe con la salud de tu bebu00e9 y para los que no se aguantan la ansiedad les cuento que tambiu00e9n te dice el sexo del bebu00e9. Para la pregunta de todo el mundo, seru00e1 nene, seru00e1 nena? Nosotros estamos muy felices de esperar un hermanit@ para Malu00ed sea lo que sea ud83dudc9c. Les dejo su Instagram para mu00e1s info, @babygenok se van a sentir su00faper cuidadas, y el estudio se realiza u00fanicamente con una Extraccion de Sangre y una Ecografia. Www.babygen.com.ar Cualquier duda pregu00fantenme y en lo que pueda las ayudo! Ahora ustedes que piensan? La panza es mu00e1s de nena o de nene? ud83dudc9cud83eudd30ud83cudffb