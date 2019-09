La que faltaba: Pampita se metió en la pelea de su amiga con la China Suárez

Este fin de semana se desató una inesperada pelea en las redes sociales entre la DJ Puli Demaría, una de las mejores amigas de Carolina Pampita Adohain, y la China Suárez, tras un evento que realizó PolKa el pasado viernes para festejar el final de la primera parte de Argentina, tierra de amor y venganza.

Todo comenzó cuando Puli publicó en sus redes sociales la imagen junto a la actriz, lo que motivó una catarata de insultos e injurias por parte de los fans de la modelo acusándola de traidora.

"No me quiero meter en nada de eso, pero nada rompe mis amistades con mis seres queridos. Eso no entra en juego para nada", dijo Pampita al ser consultada por Los ángeles de la mañana sobre el tema.

Tras la enorme repercusión, que incluso llevó a Demaría a suspender su cuenta de Instagram, Carolina Ardohain brindó su postura. "Está todo bien, con mis amigas no me peleo por nada, nunca", agregó. Cuando se le preguntó si creía que Suárez había subido a propósito a las redes la foto que luego trajo polémica, Pampita manifestó: "No, es un tema que no da ni para conversar. Los fans son así, en las redes hay mucha agresión y en algunas oportunidades el cariño se confunde y yo no quiero que le hagan mal a mi amiga tampoco, son confusiones y malentendidos".

La DJ Puli Demaría

"Agradezco el cariño de todos los fans, pero Puli es mi amiga, la adoro y lamento que le digan cosas feas porque no se lo merece", concluyó, y evitó de esta manera entrar en un nuevo día y vuelta con la actual pareja de Benjamín Vicuña.

Este domingo, la DJ publicó un descargo en su red social: "A todos los que tan amablemente me están agrediendo por redes les pido por favor que dejen de hacerlo. Ayer (por el viernes) fui a poner música en la fiesta de ATAV, fui a trabajar!. La China es la mujer de Benjamín a quien quiero mucho y tengo una relación muy cordial".

La foto que provocó una impensada pelea entre la China Suárez y Puli Demaría, una de las mejores amigas de Pampita

Por su parte, la China Súarez expresó su molestia y escribió: "Y si te trae problemas con el público no tengas buena onda en la vida real conmigo. La vida no es una red social". Para finalizar lanzó el último mensaje lleno de bronca: "Qué bien se siente esto de no callarse".

