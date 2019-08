Se filtró un audio que Caniggia le envió a Nannis: ´Acá en Argentina dicen cualquier pavada´

Este miércoles, a tres días de que Mariana Nannis estuviera en el programa de Susana Giménez y acusara a su marido Claudio Caniggia, empezó a circular un audio que el ex futbolista le habría enviado a ella.

El mensaje de alrededor de un minuto enviado por el ex futbolista empieza así: “Una fiesta privada, ya arrancan mientiendo totalmente, yo no estoy en ninguna fiesta privada nada, estoy en el lugar donde vivo yo, ¿entendés? U estaba con dos chicos que están ahí y no tengo anda que ver con eso, es ridículo eso, me hacen reír nada más. Porque acá en Argentina dicen cualquier pavada, igual que esa travesti de Moria Casán y eso, déjate de joder”.

Después continúa acusando a Mariana Nannis: “Es una payasada, aparte fuiste vos la que hacés todo este quilombo, ya lo sabemos, ¿quién no lo sabe? Fuiste vos, al pedo, no tiene sentido, no tiene sentido esta mierda que pasó así. Yo no tengo por qué decir nada, si no tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije qué historias se inventaron, cuando salió la noticia mandé un comunicado, claro que lo dije".

No se sabe cuándo Caniggia envió el mensaje ni tampoco se conoce a qué hace referencia particularmente. Lo que se cree es que fue a partir de los rumores que decían que él estaba teniendo una relación con Sofía Bonelli.