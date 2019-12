El día de su cumple, Ivana Nadal se moja para sus seguidores y les regala lo mejor que tiene: un secreto que ...

View this post on Instagram

Abdominales ud83dudd25 4 series: 30u2019u2019 plancha con pelota + 5 cu00edrculos para cada lado + 10 adelante y atru00e1s + 10u2019u2019 mu00e1s en plancha (tardo 1 min) + 15 tuck ups (abs bolita) + 5 y 5 manteniendo los hombros despegados del piso, contraer mucho los abs y traer rodilla al pecho LENTO. FUEEEEEGOOOOOOOOud83dudd25 YO AVISOud83dude4bud83cudffdu200du2640ufe0f