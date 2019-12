En 'modo vacaciones': Cande Ruggeri abrió la intimidad de su sesión de depilación y mostró...

View this post on Instagram

Las fiestas son muy lindas y mu00e1s lindo es ayudar al que lo necesita. Vos podu00e9s hacerlo y es MUY fu00e1cil! Comprando una caja Navideu00f1a por $649 en @pedidosya TODO lo recaudado seru00e1 destinado a @sifundacion ud83dude4cud83cudffcu2728+ AMOR ud83dudda4