¿Qué dijo Mati Napp de su relación con Flor Vigna?

Terminó el Súper Bailando 2019 y la pareja de Nico Occhiato con Flor Jazmín Peña se coronaron como ganadores del certamen. En la final dejaron atrás nada más y nada menos que a la dos veces ganadora Flor Vigna junto a su pareja Facundo Mazzei y a su coach Mati Napp. Este último, mantuvo una relación con la bailarina durante algunos meses, vínculo que finalizó hace ya dos meses.

Para el programa Pampita Online, el coach habló sobre lo que dejó la competencia: “Fue una gran final, lo dimos todo, demostramos por qué estábamos en esta instancia”. Además, agregó: “Muy contento por lo que demostró el equipo, por cómo se dio todo y ahora el año que viene veremos qué onda”.

Sobre la relación con Flor Vigna, con quien mantuvo una relación amorosa, el coach indicó: “Con Flor muy bien, terminamos como equipo, empezamos como equipo y terminamos como equipo, eso es lo más importante”. Ante esto, la periodista le preguntó: “¿Queda una relación personal después del bailando?”, a lo que respondió: “No, ya está, ya hemos terminado hace dos meses más o menos”.

Luego, la periodista le consultó si lo había puesto incómodo que Flor lo abrazara a él, a lo que Mati Napp le contestó: “Fue raro. A mí me sorprendió, no me lo esperaba, yo estaba bien, yo siento que lo hizo por algo de incomodidad. Yo estaba perfecto, muy bien, con mi familia y mis amigos, hace un mes que estoy feliz y no hacía falta, pero bueno, pasó”.