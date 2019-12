"Nosotros nos amamos", la declaración de Nico Occhiato y Flor Vigna que ilusiona a sus fans

Nico Occhiato se coronó junto a Flor Jazmín Peña como ganadores del Súper Bailando 2019. En la final vencieron nada más y nada menos que a la dos veces ganadora y ex novia de Nico, Flor Vigna. Luego del espectáculo, ambos charlaron de manera conjunta con un periodista sobre lo que les estaba pasando en ese momento.

“¿Cómo viven este momento?”, apunto el entrevistador, a lo que Nico respondió que no entendía lo que estaba pasando. Ante esto, fue Flor la que lo interrumpió y le dedicó unas sentidas palabras: “Entendelo, entendelo. Yo creo que Nico es una persona que siempre está para los logros de los otros, por lo menos en mi vida fue así, hoy la vida me da la oportunidad de verlo desde cerquita muy feliz, creo que es un mensaje del universo que te dice confiá en vos, dale para adelante, no solamente tenés que estar para el otro, tenés que estar para vos”, sostuvo la bailarina.

Luego, prosiguió: “Creo que no solamente ganaste vos sino que ganó tu familia, todo lo que trajiste a la pista, la familia, la persistencia, el amor, la oportunidad que le diste a Flor Jazmín, porque fue un gran hallazgo tuyo, ella cuenta detrás de cámara cómo la ayudaste, cómo la aconsejaste, sos un descubridor de talentos, creo que sos un tipo muy observador, nadie de tu edad en este momento en los medios logra tanto de lo que vos lográs de la cabeza y corazón, te lo recontra merecés y gracias por enseñarme tantas cosas lindas a mí también”.

Ante esto, fue la posibilidad de Nico de responder con el corazón abierto: “Te juro que no lo puedo creer, no puedo creer estar acá con ella, en esta locura, siento que estoy más bloqueado que nunca. Nunca me imaginé en esta situación y menos con ella así. ¡Pero qué lindo que haya sido con ella!”, indicó. Además, sostuvo: “Es lindo porque hoy todo el tiempo me daba vuelta y la veía no podía estar más feliz de que ella esté ahí al lado, no como rival, no era una rivalidad, era estar con la persona que más me conoce porque me conoce más que mi familia, porque con ella me animaba a llorar, a decir las cosas que me salían mal, cada vez que algo no me salía, la primera a la que se lo contaba era a ella y cada vez que me salía la persona que esperaba para festejarlo era ella”.

“Es la persona que me enseñó a seguir, a persistir, a intentar seguir adelante y como ella sabe, porque su forma es muy linda y sana, disfrutando de las pequeñas cosas, de una cena en un departamento entre cuatro paredes y éramos los pibes más felices del mundo y no necesitábamos más que eso. Y eso es porque somos iguales, porque sabemos cómo hacernos reír y cómo hacernos emocionar o qué decirle uno al otro”, continuó Nicolás, completamente emocionado.

Ante esta situación, el periodista volvió a preguntar: “Es esto solo palabras hermosas entre dos adultos que se vincularon de manera muy sana y que recuerdan con nostalgia una relación o podemos soñar con una vuelta de ustedes como pareja?”, y Nico respondió: “Nosotros nos amamos como personas y el vínculo o la etiqueta la pondrá el tiempo, no sabemos ni nosotros cual va a ser”.

Por último, fue Flor la que respondió a esa pregunta: “Fueron cinco años de todos los días juntos, ninguna discusión realmente. Si nos separamos fue porque fuimos hermanos, a mí me costó más pero gracias a eso descubrí un amor propio increíble y hoy en día seguimos siendo de esas personas que se pueden amar sin necesidad de estar desde otros lados. Después si la vida nos quiere unir así, bueno, será porque el vínculo evolucionará como tenga que evolucionar”.