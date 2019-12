¡¿Qué pensará el Cabezón?!: Cande Ruggeri te la muestra mientras saca la lengua

View this post on Instagram

u00daltima carrera del au00f1o. Arranquu00e9 con lluvia pero no impidiu00f3 que siguiera corriendo, la buena onda de la gente y el desafu00edo de superarme me dieron ganas de seguir! 10k adentro u2714ufe0f a seguir sumando km . Se vienen buenas carreras para el au00f1o que viene, yo les avisu00e9 ! Empiecen a correr hoy asu00ed llegan ud83dudcaaud83cudffc se animan ? u2800 @@santander_select_argentina @santander_ar @americanexpress #SunRun u2728