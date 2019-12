Jimena Barón, al palo en 'modo vacaciones': bikini multicolor y muy...

View this post on Instagram

HOLA MEXICOOOOO! Llegamosssss! Al fin solos, de vacaciones con el hombre de mi vida! Nos veru00e1n una semana acu00e1 en el parau00edso, muy muy felices despuu00e9s de un au00f1o de trabajo intenso. Necesitu00e1bamos estos du00edas mamu00e1/hijo pegados a solas u2665ufe0f Las fotos seru00e1n medio pedorras pues hijo no tiene paciencia (me saco 68 casi iguales en 9 segundos y se abalanzu00f3 a la pile) asu00ed que ni me gasto en ponerle ni filtro. Muy bella la u00faltima, la de la papada, verdad? Lindo mi tono de piel blanco marfil combina con las paredes del lugar ud83dude31 Ya fuu00e9! Somos felices! VACACIONES! Pd: soy la u00fanica mami del hotel con hijo y sin marido, me miran raro, me hacen preguntas. Quu00e9 onda?? . @grandpalladiumcostamujeres @sritour @towertravel #vacationforreal u2728