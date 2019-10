La cumbia nacional de luto: falleció Richard, el guitarrista de Damas Gratis

View this post on Instagram

Buen viaje Richard seu00f1or guitarrista, sonido u00fanico e inigualable de la guitarra de Damas Gratis. Se rompiu00f3 el molde LPM. Cuando tocamos juntos allu00e1 por el au00f1o 1993 me dijo: hola soy Ricardo Cejas, usted quu00e9 instrumento tiene, estudio? RICHARD el dueu00f1o del volumen. Adiu00f3s a la guitarra borracha de Richard. Ricardo Cejas seru00e1 velado esta noche 11 de Octubre a partir de las 22:00 Hs. En la cocheria de su barrio: Sepelios Casa Torres Av. Avellaneda 4566 Virreyes.