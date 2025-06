Escracharon a un canal de streaming que bromeó con la condena a Cristina Kirchner

El único que lo siguió fue Santutu. Ambos se levantaron y aplaudieron la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Nacho Elizalde, Evelyn Botto, Paula Chaves y Luli González se quedaron quietos en sus lugares. Mientras que Santiago Rodríguez Zahn, conocido como Unicornio, aclaró que no iba a ser parte de esa celebración: "Yo me bajé, no aplaudí".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lanegrasosa_/status/1933505420171358311&partner=&hide_thread=false “SANTUTU - MORTEDOR

NO JODAN CON CFK”



Las pintadas que aparecieron hoy a la mañana en Olga como respuesta a lo que dijeron estos dos pendejos maleducados. #NoJodanConCristina pic.twitter.com/YIOqiYxkAN — pablo zurro fan account (@lanegrasosa_) June 13, 2025

"Y sí...si vos sos peroncho", le respondió Santutu, generando un momento incómodo que no tardó en volverse viral en redes.

En horas de la madrugada, aparecieron pintadas en el vidrio de Olga, donde todos los días se agolpan algunos curiosos para ver en vivo el programa e interactuar con los streamers.

"Santutu y Mortedor, no jodan con CFK", dice la pintada que se encontraron esta mañana en la esquina de Humboldt y José Antonio Cabrera.