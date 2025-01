En medio de la interna política, Calingasta confirmó una fiesta y evalúa hacer otras dos

Los constantes tironeos políticos entre el Ejecutivo de Calingasta, encabezado por Sebastián Carbajal, y el Concejo Deliberante, cuyos cinco miembros son opositores al intendente, desembocaron en que, durante los primeros días de este 2025, se confirmara que las tradicionales festividades de enero y febrero no se llevarían adelante. Pero, ¿hubo marcha atrás? En la mañana de este jueves 16 de enero, las redes sociales del municipio publicaron que se realizará una celebración por el 159º aniversario del mismo, hasta dieron a conocer fecha, lugar y "line up". Pero esto no es lo único: fuentes calificadas indicaron que hasta evalúan la realización de la Fiesta de los Enamorados y el Carnaval.