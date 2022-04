"Bla, bla, bla... ¡las personas de estos signos no pueden parar de hablar!

ARIES

Aries es una persona que necesita actividad en su día a día porque si no se apaga. Es puro fuego y siempre está llamando la atención de una manera u otra. Le encanta hablar con cualquier persona porque sabe que es la única manera de crear contactos para después tener la oportunidad de vivir experiencias únicas e inolvidables.

Le encanta sentirse escuchado cuando está contando algo que es súper importante para él, es más, necesita que todo el mundo esté callado escuchándole solo a él. Aries es una persona que aparte de no callarse ni debajo del agua también sabe escuchar, no es de esas que acaparan toda la conversación. Tiene tantas cosas en la cabeza que es muy probable que salte de un tema a otro sin ton ni son. Aries ama estar entretenido y si tiene que hablar con un desconocido para estarlo, no va a dudar ni un solo segundo en hacerlo.

GÉMINIS

Géminis es uno de los signos que no se callan ni debajo del agua, pero eso no sorprende a nadie. Es una persona a la que le encanta hablar hasta por los codos. Tiene muchas cosas en su cabeza y le encanta compartirlas con los demás, el problema que tiene es que a veces habla tanto que no deja a los demás interactuar. No lo hace a propósito, la cosa es que se emociona tanto cuando alguien le escucha que le es imposible dejar de hablar.

A Géminis le gusta hablar con los demás para conocer en profundidad a las personas que tiene al lado y poder crear vínculos súper especiales si la ocasión lo merece. Géminis es muy inteligente y por mucho que hable nunca habla más de la cuenta, sabe muy bien que tiene que decir y que no tiene que decir dependiendo de la persona con la que esté hablando. Es posible que sea el signo más hablador de todos, pero no es el más bocazas, son dos cosas muy distintas.

LEO

El mundo es un escenario para Leo, y no tiene ningún miedo de aprovecharlo al máximo. Es muy probable que no esté hablando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero si siente la necesidad de iniciar una conversación, no va a dudar en hacerlo, sobre todo, si es algo que va a beneficiarle. Eso sí, una vez empieza a hablar es muy difícil hacerle callar, especialmente si está contando una de sus historias divertidas o compartiendo algo que es súper importante para él. No es de esas personas que acaparan toda la conversación, pero puede que le cueste mucho darse cuenta de cuánto tiempo lleva hablando sin dejar el turno de la palabra a los demás. Leo es muy extrovertido y eso le hace siempre llevarse bien con todo el mundo, sobre todo, a la hora de hablar. Le encanta compartir experiencias y aprender de las personas que tiene a su alrededor y es por eso por lo que Leo es un signo que no se calla ni debajo del agua.

SAGITARIO

Sagitario es pura adrenalina, nunca puede verse quieto, lo que es muy normal verle hablando por los codos, incluso más de los que algunas personas se esperan. Le encanta tener experiencias únicas y aprender cosas nuevas y sabe que eso solo lo puede hacer compartiendo cosas con los demás. Se le da muy bien explicar cosas a los demás porque tiene argumentos para dar y regalar.

A sagitario le encanta hablar con los demás porque le da mucha vida sentirse rodeado de personas de carne y hueso. Eso sí, Sagitario puede que no se calle ni debajo del agua, pero siempre va al grano, la verdad es su argumento fundamental y no va a callarse nunca. Es verdad que puede hacer mucho daño con sus palabras y Sagi lo sabe, pero le es imposible controlar sus impulsos. Sagi y su comunicación es y siempre será la más sincera del planeta.

ACUARIO

Acuario es una persona reservada a la que no le gusta compartir su intimidad con nadie, pero a la hora de debatir sobre cualquier teoría, tema o filosofía es el primero en hablar. Es una persona muy inteligente y hablar de cualquier tipo de tema le encanta porque siempre tiene algo nuevo que aprender. Sabe que ninguna persona es igual para siempre, es consciente de que todos estamos cambiando constantemente y él quiere hacer todo lo posible para mejorar.

Acuario es esa persona que se puede pasar horas debatiendo sobre cualquier cosa, pero nada ni nadie le va a hacer callar. Tiene una mente súper abierta y eso le hace ser bastante tolerante, siempre y cuando nadie le falte el respeto. Es bueno, pero no tiene ni un pelo de tonto y sabe retirarles la palabra a aquellos que no se merecen ni uno de sus valiosos consejos. Acuario es uno de esos signos que no se callan ni debajo del agua, uno de esos signos que marcan la diferencia.

PISCIS

Piscis siempre anda preocupado por lo que los demás tienen que decir, pero también tienen un flujo constante de pensamientos e ideas que desea desesperadamente transmitir al mundo. Tiende a creer que todo lo que le pasa tiene un significado más profundo de lo que la gente cree. Es por eso por lo que no se calla ni debajo del agua. Tiene tantas cosas que comentar y que aportar que le es imposible callarse, especialmente cuando tiene confianza.

Discutir le pone muy triste y por eso prefiere hablar de forma calmada cuando hay algún conflicto que resolver, pero callarse no lo va a hacer nunca porque sabe que hablando es como se solucionan las cosas. Piscis tiene la habilidad de conectar con todo el mundo de una manera especial, a veces su mirada lo dice todo y no le hace falta abrir la boca, pero aun así siempre la abre. Le encanta charlar horas y horas con la gente que quiere y no va a perder nunca la oportunidad de hacerlo.