'Infumables': los signos del zodíaco que nadie banca

Aries

A ver, sé sincero, Aries, tú sabes que tienes una manera muy peculiar de hacer las cosas, sobre todo, cuando es algo que te interesa mucho. Digamos que en tu interior habita un bebé enorme, que lo único que quiere es gritar sus berrinches para que cambien de opinión y se cumplan sus deseos.

Eres consentido, pero no estaría mal que te relajes un poco, porque la gente no espera tu versión caprichosa. Podrían describirte como alguien inmaduro y no se vale. Eres demasiado inteligente como para permitir que esos arranques ensucien tu reputación. La gente no lo tolera Aries y hay quienes no merecen que los trates tan mal.

Tauro

No es un secreto, a ti te gustan las cosas buenas y por lo mismo siempre has trabajado muy duro. No eres de los que se quedan sentados esperando a que les den todo, te gusta salir a partirte el alma para gozar de los resultados. Te enorgullece cada uno de tus logros y amas compartirlos, pero… hay algo en ti que es insoportable, hablo de tu lado materialista, no permitas que tu ambición se vuelva oscura, porque eso te impide que aprecies las cosas bonitas de la gente que te quiere.

A veces, te obsesionas tanto en tenerlo todo que te pierdes de las pequeñas cosas, las que te alivian el alma y se vuelven motivación para seguir adelante. No se trata de tirar tus sueños, pero no dejes que lo superficial te cambie.

Géminis

La gente suele sentirse muy confundida por tus cambios de humor. Géminis, es obvio que no puedes estar con una sonrisa todo el tiempo y que hay veces que lo único que quieres es alejarte de todo. Necesitas esos espacios en los que puedes analizar tus pensamientos y emociones sin miedo a que te juzguen.

Sin embargo, lo que la gente no tolera de ti son tus desapariciones, no les parece justo que no consideres que te extrañan, no es por egoísmo, se preocupan por ti. El hecho de que seas tan voluble en ese aspecto los vuelve inseguros, porque piensan que no eres una persona confiable. No te cuesta nada decir que vas a tomar una pausa y que eso no tiene nada que ver con la amistad y el amor que te ofrecen. No es que te controlen, se llama responsabilidad afectiva y no pasa nada si la empleas.

Cáncer

Dicen que la mayor demostración de amor es tolerar tus peores defectos. No es fácil enfrentarte todos los días a tu lado oscuro, porque es como si tuvieras dos personalidades decidiendo qué paso vas a dar. Tú sabes que tus emociones son peor que la montaña rusa y que hay veces en las que hasta tú te molestas viéndote al espejo, no entiendes cuál es la razón por la que aparecen tus lágrimas.

Tu alma es tan transparente que llora de felicidad, tristeza y hasta de enojo. Quizás eso es lo que la gente no soporta de tu signo, porque no saben cómo ayudarte y es peor cuando te cierras. Te cuesta muchísimo trabajo confiar. Es por ello que tu sensibilidad la guardas bajo llave y sólo aquellos que te hagan sentir en calma la conocen. Te da igual si no te toleran, no vas a cambiar.

Leo

La gente suele señalar tus acciones diciendo que eres un exagerado, que siempre le agregas un toque de drama a lo que te pasa, pero la verdad es que tú no decides vivir las malas rachas, llegan y no vas a hacer como que no pasa nada, sólo para darle gusto a los demás. Lo que no toleran de tu signo es que tengas un lado egoísta listo para ser admirado. Hay una parte de ti que no lo puede evitar y goza mucho de la atención.

Te sientes bien cuando te aplauden, porque tú sabes que las cosas no te han caído del cielo y que todos los días sales a luchar por lo que quieres. Definitivamente, hay mañanas muy duras y noches en las que pierdes las ganas de todo. Sin embargo, te levantas y sigues sonriendo, eso es de valientes Leo, no es ego, simplemente reconoces el sitio que te mereces.

Virgo

A veces, ni te das cuenta, pero hay mucha gente que se siente intimidada por ti y otra tanta que te tiene miedo. Te has ganado la fama de ser un signo que no tiene piedad para decir las cosas y la verdad es que no lo haces con la intención de lastimar a nadie. El punto aquí es que eres una persona muy exigente y eso hace que te acostumbres a cumplir con estándares muy altos. Sin embargo, el resto de las personas no están preparadas para tanta presión y ahí es cuando no te toleran.

Lo que tú consideras un consejo o una crítica constructiva, ellos lo ven como burla. Te ven como un ser despiadado, porque eres capaz de derribar cualquier obstáculo que te presente la vida y te sorprende que el resto no lo haga. ¡Tranquilo! Virgo, no puedes controlar a los demás.

Libra

Por lo regular, la gente suele encajar contigo porque no eres alguien que se la pasa juzgando, al contrario, te gusta indagar a fondo para entender el comportamiento de los que te rodean antes de dar tu opinión. En tu corazón gobierna la justicia y la amabilidad, eso es algo que la gente valora mucho de ti. Tus pláticas a deshoras, los consejos sabios y esos abrazos genuinos dejan huella en cualquiera.

Sin embargo, hay algo que no toleran de ti y no tiene nada que ver con tu carácter. Digamos que es tu fascinación por los antojos inapropiados, te encanta la comida y no pierdes ninguna oportunidad para darle rienda a tu apetito voraz. Eso te lleva a un descontrol y caer en los excesos puede preocupar a la gente que amas. Tranquilo, Libra, la comida no se va a ir.

Escorpio

La gente suele huir de tu signo porque te has ganado la fama de ser un rompecorazones y no sólo en cuestiones de pareja, también en el caso de amistades y familiares. Cuando algo no te gusta lo dices sin darle vueltas al asunto y te da igual si terminas hiriendo sensibilidades. Eres así, muy honesto, lo que más detestas es lidiar con gente hipócrita y se vuelve un desafío encontrar almas sinceras.

Esa es la razón por la que no te toleran, pones demasiadas barreras hasta que te sientes seguro y tu personalidad fría asusta. Lo peor es cuando alguien te hace daño de manera intencional, ahí se te olvida todo y lo único que quieres es desaparecer a esa persona de tu vida. Tú no tienes tiempo para falsedades y argumentos tontos, si no valoró el lazo que tenía contigo que se vaya. Ya vendrán almas mejores.

Sagitario

Está bien que siempre intentes verle el lado positivo a las cosas, porque no eres de los que se engancha con lo malo. Has vivido situaciones muy duras, pero tu sonrisa sigue al pie del cañón. Sin embargo, la gente suele sentirse incómoda con tu exceso de confianza, pues sin darte cuenta caes en lo que conocen como positivismo tóxico.

No es que tengas que andarte quejando todo el tiempo, pero tampoco exageres tu confianza. Sé que lo haces con la intención de ayudar, pero pueden verte como un narcisista y nadie quiere a alguien así en su vida. Sagitario, de vez en cuando deja que miren que también hay momentos en los que no encuentras la salida y que lo único que quieres es un poco de aliento. Eso ayuda a que la empatía entre ambos sea mejor.

Capricornio

Tus objetivos te han llevado a cumplir cosas que un día existieron en tu imaginación. Eres un signo muy determinado, para ti la disciplina es indispensable, no ves nada sin una estructura, pero hay veces en las que exageras demasiado e incluso tus rutinas llegan afectar tu salud mental, física y emocional. Esa actitud te ha llevado a ser odiado por muchos, porque no toleran que los hagas menos. Capricornio, no permitas que tus prejuicios sean los que decidan por ti, eso sólo te alejará de personas muy valiosas. El hecho de que no tengan tus mismas metas no significa que las suyas no sean importantes. Además, tomas las cosas muy a pecho, te hace falta relajarte, no todo se trata de triunfos ni largas jornadas. Date la oportunidad de simplemente ser tú, con todas esas personas que te aman.

Acuario

Es cierto, nada es perfecto, por eso el lápiz viene con un borrador. Las personas suelen señalarte porque rara vez haces algo siguiendo al pie de la letra sus normas. Ya te da igual si te llaman bicho extraño, no vas a perder el tiempo en intentar que cambien de opinión, eso prácticamente es sinónimo de hablar con la pared, no consigues mucho. La gente no tolera que seas tan diferente, porque les recuerdas a ese montón de miedos que tienen escondidos y quieren aferrarse a la idea de que la rutina les va a dar la felicidad.

Cuando te ven tan libre, con sueños únicos y ganas de romper con lo convencional, buscan la manera de apagarte, quieren hacerte ver que estás en un error y ahí es cuando empiezan a tratarte como la oveja negra. No estás apagado, estás más vivo que nunca, pero ellos no lo entenderán, hasta que hagan lo mismo.

Piscis

Tú naciste con un montón de virtudes, pero también varios defectos que hasta a ti te molestan. Las personas a menudo se preocupan por tu bienestar, porque tienes una manera extraña de alejarte de todos, eres tú y tu mundo contra el resto. Lo que no toleran es verte sumergirte en tu imaginación, porque ahí evades todo y te niegas a cumplir con las expectativas de los demás.

Está bien que no te contamines de la mala vibra de los de tu alrededor, pero desconectarte tanto tiempo puede ser contraproducente, pues sin darte cuenta rompes lazos con la gente que amas. El hecho es que no se vale que dejes de vivir la realidad Piscis. También las caídas son necesarias para encontrar tu mejor versión. No te pierdas tanto, hay muchos que te echan de menos y cada vez que apareces su vida se ilumina.