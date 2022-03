Más malos que la peste: cuáles los signos más temidos del zodíaco

Las personalidades de las personas están marcadas por el signo bajo el cual han nacido. Es por eso que esta vez la astrología nos presenta cuáles son los signos más temidos del zodíaco. ¿Estás vos en la lista?, fijate.

Escorpio

Es evidente que Escorpio se merece la posición número 1 de los que dan más miedo. Es increíble la manera en que huyen de ellos cuando ni siquiera tiene la intención de lastimar a nadie. La mayoría del tiempo está concentrada en sus propias cosas como para invertir energía en la vida de los demás.

Aunque los pintan como los villanos del cuento, por dentro es uno de los seres más bonitos del planeta, porque es sumamente emocional y muy intensa. Si te da su corazón puedes estar seguro de que no permitirá que nadie más tome tu lugar. Quizás, su lado controlador es el que más asusta, porque no le gusta sentir que ninguna pieza está fuera de su alcance.

Son muy organizados y odian cuando invaden su espacio o su manera de pensar. Sí, ahí es cuando la juzgan de tener un corazón frío, pero pocos entienden que es su esencia la que se siente aturdida y no va a permitir que nadie la domine. Si sólo la estancas, vete.

Cáncer

Depende del lado que veas la moneda, si para ti ver a alguien seguro de sí misma y dispuesto a poner altos cuando no se siente respetado, es ser malo, entonces sí, Cáncer es temible y no va a disfrazar sus emociones negativas para que la otra persona no se sienta intimidada. Por lo regular, es alguien que siempre quiere darlo todo por la gente que ama, su corazón es muy valioso y sólo busca hacer el bien.

Sin embargo, con el paso de los años y los daños ha aprendido que muchas personas fingen, llegan con una máscara cuando en realidad sus intenciones son las peores. Si se siente acorralado, no lo dudes, va a sacar las uñas y no le va a preocupar si sus rasguños te dejan sin aliento. Su inteligencia es tan grande, que no siempre necesita usar la fuerza física para derribarte. Lo hará de la manera que menos pienses, pero quizás termines llorando.

Virgo

Una de las razones por las que la gente suele señalar a Virgo, es porque no es dejado, a menudo suelen decir que no tiene filtros y es cierto. Cuando se trata de relaciones, sea su pareja, amigos o familiares, quiere hechos. No está dispuesta a entregarle lo mejor que hay en su corazón a gente que lo único que busca es pisotearla cada vez que se le ocurre.

Dicen, que busca armar discusiones absurdas, pero no es real. Si una mujer Virgo empieza la guerra es porque está segura de que la están lastimando y no piensa quedarse con los brazos cruzados. Tiene aguante, pero no tanto como para permitir que remuevan sus heridas sin tomar en cuenta sus emociones. Ella sabe que no está para que la traten con la punta del pie, si despiertas su lado cruel prepárate, porque te marcará de por vida.

Aries

¿Crees que Aries todo el tiempo te recibe con una mala cara? Sin duda, la mala fama que han creado a su alrededor no le ayuda mucho, pero sólo aquella persona que logra entrar a su corazón sabe que no hay mentira en su mirada y mucho menos en sus acciones. Tal vez no es de muchas palabras, pero cuando ama lo hace de una manera muy honesta y le gusta hacer sentir especial a la persona.

Es de las que te toma fuerte de la mano y no te suelta, al contrario, te inspira y te anima a que luches por tus sueños sin importar a lo que te tengas que enfrentar. La única manera en la que Aries muestra su lado oscuro es cuando se siente amenazado, si la criticas y le haces daño olvídalo, se va a ir lo más rápido que pueda. Créeme, no es de las que regresa aunque te adore con el alma.

Tauro

Digamos que ya estamos entrando al sitio de los que suelen dar más miedo que ternura. Sin embargo, en el caso de Tauro la gente se ha hecho una idea equivocada de lo que en realidad es porque todo el tiempo la tratan con pinzas para según ellos no alterar su mal genio. Tienen los pantalones bien puestos y no va a fingir ser débil con el objetivo de que el otro no se sienta mal.

Simplemente, quien la acepte bueno y quien no también, no va a perder el tiempo en buscar la aprobación de alguien que ni siquiera la conoce del todo.