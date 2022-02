¡Qué boquita señor!: conocé a los 5 signos más groseros de todo el zodíaco

En la vida hay personas de todo tipo, sobre todo educadas u ordinarias, muy mal educadas y descorteces. Seguramente te cruzaste con alguno de ellos, pero la astrología tiene mucho que ver en eso. Así que en esta nota te contamos cuáles son los signos del zodíaco más ordinarios de todos.

Estos signos son:

1- CAPRICORNIO

Son tan ambiciosos y concentrados en sus proyectos que el hecho de ser cortés queda muy de lado. Es porque andan en contra del tiempo, tienen mucho que hacer y pocas horas. Esto provocará que muchas veces ni te respondan el teléfono ni abran la puerta. Ten en cuenta que no son malos, pero sí muy ocupados.

2- ARIES

Ellos son demasiado impacientes e impulsivos, lo que provoca que no sean amigos de la educación. Dicen lo que les sale de su cabeza, sin darse cuenta de la manera en qué lo hacen. Si tuvieran más paciencia y autocontrol la situación sería muy distinta. Ellos se rigen por "la espera, desespera”.

3- ACUARIO

A veces pueden parecer distantes porque prefieren no emocionarse demasiado y no terminar metiéndose en dramas de otras personas y sobre todo si pueden evitarlo. Son extremadamente impredecibles, y pueden llegar a ser muy groseros. Tienen tanto en su cabeza y buscan en todo momento encontrar soluciones a los problemas. Simplemente se olvidan de ser educados.

4- LEO

Tienen tanto que hacer en sus vidas y no pueden hacerlo todo, por eso ser cortés no está entre las primeras cosas de su vida. No es que sean groseros, pero tienen tanto en la cabeza que se olvidan ser educados. No son mediocres, de ninguna manera, y si tienen que ser egoístas para no ser mediocres, lo serán.

5- VIRGO

No piensan demasiado en tener buenos modales. Pueden ser un poco abruptos y eso suele interpretarse como algo descortés. No buscan herir sentimientos de nadie, pero pueden involucrarse tanto en las cosas que prometieron hacer que todo queda en segundo plano. Ser tan descorteces, pueden llevarlos a ser realmente descorteces.