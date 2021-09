"Me sacó de quicio": tremenda pelea de un conocido periodista con su hermana

Un conocido periodista de la localidad salteña de General Mosconi, Daniel Varas, se convirtió en noticia en las últimas horas luego de que se viralizara un video en el que se lo puede ver atacando violentamente a su hermana, a quien toma de los pelos y sacude con fuerza. Las imágenes se esparcieron por todo el país, y el agresor dijo que "me sacó de mis cabales".

Su hermana fue identificada como Rita Varas. Además se observa en el video a una mujer mayor, la madre de ambos, que trata de separarlos y le advierte al periodista: "Vas a ir preso". Ese mismo día los dos radicaron una denuncia en la Comisaría 41, puesto que el agresor "solicita radicar denuncia en razón de haber resultado víctima también de agresión física", según consta el acta levantada por efectivos policiales.

(Captura de video. MDZ Ol)

Daniel Varas, en diálogo con diario El Tribuno, reconoció que "es verdad, yo la tomé del cabello a mi hermana cuando ingresó a mi casa, a pesar que tenemos un problema familiar que está judicializado desde hace mucho y ella no puede ingresar".

"Quien filmó fue su pareja, pero no mostraron la parte en que ella me golpea con un palo y si no ponía el brazo me parte la cabeza. Fui al hospital donde me hicieron curaciones, pero más allá de eso me duele que en las imágenes aparezca mi propia madre, una mujer de 79 años que no tiene paz por toda esta situación", agregó el periodista.

Sobre lo que motivó el hecho, dijo que "mi hermana es una mujer violenta, conflictiva. Ya lo corrió a otro hermano de la casa de mi madre. A ella, que es un anciana, la maltrata como quiere y esta vez me cansó. Antes de pegarme con un palo me había insultado con frases irreproducibles delante de mi madre y me dijo que me iba hacer rec***. Me sacó de quicio y la tomé del pelo".

"Ella sabe que a mi casa no puede entrar y, sin embargo, se metió con su pareja para insultarme, golpearme y después filmar cuando yo la atacaba. Ella gritaba como si la estuviera matando pero nunca le di una trompada ni nada, solo la tomé del pelo. Reconozco que es una actitud violenta, pero me sacó de mis cabales", concluyó Varas.

Según fuentes policiales, la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género dispuso que se le envíe por Whatsap el video que se viralizó en redes sociales, luego de lo cual se dio intervención al Juzgado de Violencia Intrafamiliar y de Género para el dictado de las medidas cautelares, que no trascendieron.

(Fuente: Contexto)