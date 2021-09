¿Cuáles son los signos del zodíaco más populares?: conocé el ranking

Hay personas que naturalmente cuentan con más popularidad que otras socialmente hablando y mucho tiene para decir en este aspecto su signos del zodíaco.

A continuación, en función de las cualidades de cada uno de ellos, se generó este ranking:

1. Leo

Esto es obvio. Los Leos son conocidos por ser populares. Son amigables, extrovertidos y la gente los ama. Estos signos de fuego tienen las cualidades que los hacen populares: son atractivos, optimistas, enérgicos y amables.

Lo mejor de ellos es que cuanto más amor y lealtad reciben, lo devuelven diez veces más.

Los Leos están en la lista más popular de la mayoría de las escuelas, y tienden a ser las personas a las que más admiramos.

2. Sagitario

Los individuos de Sagitario son divertidos. Tienen un deseo de vivir que es contagioso y atractivo. Agrega tu franqueza y fantástico sentido del humor y no es de extrañar que sean uno de los signos del zodíaco más populares.

Los Sagitario tienen un corazón enorme y son extremadamente generosos. Son muy queridos y quizás sea la naturaleza transitoria de sus personalidades lo que hace que otros quieran estar cerca de ellos tanto como sea posible antes de partir hacia otra aventura.

3. Piscis

Un Piscis haría cualquier cosa por cualquiera. Son desinteresados, lo que los hace muy populares. Suelen ser muy creativos y pueden ayudarnos a ver el mundo de una manera inspiradora.

Piscis se lleva bien con todo el mundo, y aunque pueden tener sus momentos de soledad, cuando deciden ser sociables, los encontrarás en el centro de una multitud en la corte.

4. Aries

Si la vida repartiera premios por "lo mejor de todos", el signo de Aries ganaría. Es difícil no amar a Aries porque su audacia y vivacidad pueden hacer que casi cualquier cosa parezca divertida.

No importa que sean súper competitivos; ese espíritu competitivo hace que las personas que los rodean se esfuercen por hacerlo mejor. Es la energía de Aries la que hace que la gente se sienta atraída por ellos y quiera ser su amigo.

5. Géminis

Géminis escribió el libro sobre cómo ser popular y hacer amigos. Son muy hábiles socialmente y pueden encontrar algún punto de interés común con cualquiera. Hacen que otras personas se sientan interesantes y dignas, ¿y a quién no le gusta eso?

Los Géminis pueden cambiar absolutamente tu mal humor y hacen que todo sea mejor con solo estar allí.

6. Libra

Los Libra tienden a ser populares porque son muy agradables. También tienden a tomarse su popularidad muy en serio. Un Libra que no es popular en la escuela secundaria es un Libra muy triste de hecho. Tener muchos amigos y ser querido es extremadamente importante para un Libra.

La idea de que a alguien no le gusten los atormentará. ¿Por qué no les gustan? ¿Qué pueden hacer para cambiar de opinión? ¿No les agradan a otras personas?

7. Acuario

Los acuarianos son populares sin esfuerzo. A la gente parece gustarle sin mucho esfuerzo de tu parte. ¿Tal vez sea porque pueden parecer un poco distantes y eso hace que conseguir su amistad sea un premio por el que vale la pena trabajar?

Las personas de Acuario hacen que las personas se sientan cómodas y como si realmente pudieran ser auténticas y eso es algo raro. Un Acuario ayudará a otra persona a ser honesta sobre lo rara y especial que es y a aceptarlo con mucho orgullo.

8. Tauro

Los individuos de Tauro tienen estilo y tienen esa habilidad que atrae a las personas. Los tauro no son tímidos y les gusta ser el centro de atención (como Leo), lo cual es bueno porque son cautivadores. Es difícil no sentirse impresionado con Tauro y su capacidad para dominar una habitación.

La gente ama a Tauro siempre y cuando no discuta con ellos. Tauro no cederá ni se comprometerá, lo que a veces puede hacer que aferrarse a los amigos sea bastante complicado.

9. Cáncer

No es que los Cáncer no tengan amigos; es solo que tener una o dos amistades fuertes vale más para ellos que tener una multitud de conocidos.

Necesitan poder confiar en las personas en sus vidas y esa es una tarea difícil cuando se habla de un montón de personas.

La intimidad y el compartir son más importantes para un individuo de Cáncer que la popularidad.

10. Capricornio

Los capricornianos no tienen tiempo para ser populares, tienen trabajo que hacer. No quiere decir que no tengan amigos, los tienen.

Los Capricornio tienden a tener algunos amigos cercanos y consideran amigos a algunos de sus compañeros de trabajo (pasados y presentes).

Pero los Capricornio no tienen la habilidad natural de cultivar nuevas amistades ni tienen el deseo de hacerlo. Pueden parecer severos o incluso incómodos con personas que no conocen.

11. Virgo

Los virgo no endulzan nada, por lo que una carrera diplomática probablemente no sea una buena opción para ellos. Los Virgo tienen amigos, pero no siempre son agradables al instante.

Pueden ser duros, críticos y quisquillosos, lo que puede desanimar a los amigos potenciales.

Virgo está bien si no es el signo zodiacal más popular. No tiene problemas con eso.

Están bastante seguros de que son los más inteligentes y de que las personas que los aman, los aman por lo que son, no por una imagen de fantasía de ellos.

12. Escorpio

Escorpio se trata más de relaciones intensas y especiales con unas pocas personas que de ser amigo de todos a la vista.

Un Escorpio nunca llamaría casualmente a alguien su mejor amigo si realmente no lo dijera en serio.

Los escorpio se toman muy en serio sus relaciones y prefieren tener menos personas en las que puedan confiar en su vida que un montón de personas que los usarán y decepcionarán.