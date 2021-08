¿Cuándo se van a poner las pilas?: estos son los signos más irresponsables

Hay personas que van por la vida con un grado de irresponsabilidad que por momentos asusta, pero que ellos ven lo más normal.

A continuación te presentamos cuáles son los signos que generalmente destacan por asumir compromisos y prácticamente nunca cumplirlos.

Libra

La indecisión de los Libra los lleva a postergar todas sus responsabilidades hasta el último momento. Por esta razón, muchas veces no entregan a tiempo y generan desconfianza para asignarles una nueva tarea.

Puede que además les den prioridad a otros aspectos y al final se vean alcanzados para desempeñar correctamente sus funciones. Los Libra sufren con esta característica, pues saben que necesitan cumplir con lo que se comprometieron, pero de alguna forma terminan con poco tiempo para hacerlo.

Géminis

La irresponsabilidad de las personas nacidas bajo este signo se relaciona con las ventajas y desventajas que ellos perciban de ciertas situaciones. Es decir, si reciben una tarea a la que no le ven beneficios personales, dejarán de hacerla, aunque eso implique irresponsabilidad.

Los Géminis no cambiarán de parecer, incluso si su accionar llega a afectar a los demás. Puede que con el tiempo esta característica cambie, pero los Géminis cuidarán de sus intereses por encima de cualquier compromiso.

Sagitario

Los Sagitario son personas que viven haciendo muchas cosas al tiempo y no siempre recuerdan para cuándo deben entregar sus tareas. A pesar de su inteligencia, esto los puede convertir en personas poco fiables para cumplir con fechas de entrega.

Por otro lado, los Sagitario pueden ser personas muy impulsivas que no consideran los riesgos de sus actos. Prefieren vivir la experiencia y luego enfrentar las consecuencias. Esta actitud hace que sean tildados de irresponsables.

Piscis

Los Piscis no es que sean irresponsables porque deseo propio sino porque su memoria no es tan buena. Saben que tienen ciertas responsabilidades, pero no recuerdan la fecha en que deben hacer ver los resultados. Por esto se ganan la mala fama de irresponsables.

Una vez se dan cuenta que un evento o una actividad está próxima a llegar, se ponen las pilas y corren para alcanzar a hacerlo a tiempo. Sin embargo, esa técnica no siempre funciona. En otras ocasiones, puede que los nacidos bajo este signo pierdan la motivación y que por eso dejen de hacer las cosas.