Siempre al borde del llanto: mirá cuáles son los signos más sensibles

Géminis

El Géminis tiene muchas facetas, pero también es sensible y casi siempre es consciente de ello. Está atento y se preocupa por otras personas, formando conexiones que son significativas en su vida y que pueden ponerlo nervioso cuando comienzan a desgastarse. Este signo también está atento a los detalles y esperanzado en las relaciones.

Cáncer

El Cáncer se toma muy en serio lo emocional y también tiende a ser sensible con los demás. No le gusta que lo vean como sensible y tiende a ponerse una armadura para no mostrar este lado al principio. Este signo es profundo y no aguanta mucho la superficialidad, por lo que pronto demostrará que, para él, todo tiene un significado.

Virgo

Además de ser extremadamente observador, Virgo tiene un lado sensible que siempre lo influenciará. Le gusta ser visto como práctico y competente, pero en el fondo absorbe los sentimientos que le rodean, lo que también le ayuda a ser consciente de los obstáculos que puedan surgir.

Escorpio

El Escorpio es muy apasionado y conecta con sus sentimientos de una manera profunda. Tiende a descifrar las emociones y no le gusta mostrar vulnerabilidad, lo que puede hacer que se controle constantemente y reprima algunas sensaciones. Este signo también es sospechoso y entra con mimo en el mundo de la sensibilidad.