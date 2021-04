No se les cae una lágrima: estos signos superaron sus relaciones del pasado

Tauro

Especialmente para aquellos que están avanzando o tratando de comenzar de nuevo en la relación, las conexiones del pasado que no fueron superficiales pueden regresar. Está listo para tomar decisiones e iniciativas, pero los sentimientos reprimidos pueden generar conflictos. Es importante ser sincero con tus deseos y límites, iniciando conversaciones sinceras y evitando conclusiones apresuradas.

Géminis

Momento en el que los pensamientos se vuelven hacia la vida amorosa y llegan nuevas conclusiones, que pueden reconectar energías del pasado con temas que no terminaron bien o no tuvieron la resolución que merecían. Lo que ya no sirve en tu vida se volverá aún más evidente y esta puede ser una oportunidad importante para poner fin a estos ciclos.

Leo

En este momento de aclarar pensamientos y sentimientos, el pasado amoroso puede volver a llamarlo o simplemente reaparecer en su vida. Todo lo que te haga sentir inquieto y preocupado debe resolverse con control y responsabilidad. Para abrirse y atraer lo nuevo, es necesario terminar con los apegos internos y externos.

Piscis

La vida te hará mirar cuestiones complejas con amores pasados o presentes, que pueden generar coincidencias o conexiones con aquellos que ya han pasado por tu vida. Es necesario finalizar lo que ya no es saludable, descartando rencores y buscando la liberación. Expresa y di lo que te afecta.

Tauro

Llegará la renovación y nuevas personas podrán entrar en la vida de los tauro en marzo de 2021. Todo tipo de nuevos desafíos se verán atractivos y las posibilidades de destacar son mayores; algunas situaciones fluyen y le permiten conservar aún más energía para buscar nuevas experiencias. Solo tenga cuidado con la envidia y la intriga, especialmente en el trabajo.

Escorpio

Pueden surgir muchas oportunidades favorables en diferentes aspectos de la vida, incluido el nivel sentimental. Pueden llegar nuevas personas para ocupar un espacio especial en las aventuras amorosas, marcando una intensa conexión emocional. Es posible que una nueva persona también lo ayude con cambios importantes.

Capricornio

Es hora de mirar al horizonte y motivarse para llegar más lejos. Su poder y energía para adentrarse en nuevos caminos sorprenderá, atrayendo principalmente la renovación en el ámbito profesional, personal y amoroso de su vida. Abre tu mente y tu corazón para buscar nuevas formas de felicidad que vendrán a través de nuevas personas, experimentando una parte íntima de ti que aún no ha sido explorada.