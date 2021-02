Amor de tu vida: ¿Cuál es el signol de tu pareja ideal?

Si tienes amplio conocimiento de cómo funcionas en el amor según tu signo, puedes aprender a conocer qué es lo que quieres y qué pareja funciona mejor en el ámbito amoroso.

Tauro

Conquistan a su pareja día a día con pequeños detalles y son personas que proyectan fácilmente su vida de a dos. Son seguros de sí mismos, se entregan cuando confían en la otra persona, juran fidelidad y esperan lo mismo.

La pareja ideal de Tauro siempre será principalmente otro signo zodiacal de tierra: Virgo o Capricornio.

Géminis

Su pareja perfecta tiene que ser la que se comunique mejor, la que se exprese. Conquistan por medio de la palabra y sus ideas. La conexión amorosa primero se da en el plano intelectual, luego pasará a lo físico.

La pareja ideal tiene que ser alguien de otro signo de aire: Libra o Acuario.

Cáncer

Son personas sensibles y afectuosas, también sobreprotectoras. En su energía más baja pueden caer en los celos excesivos. Las relaciones amorosas tienen que ser comprometidas y serias. Son de los que creen en el amor para toda la vida, no perdonan infidelidades.

La pareja ideal de Cáncer es Escorpio y Piscis.

Leo

Los nativos son amorosos, fogosos y apasionados. Para ellos la pareja tiene que tener buen sentido del humor y acompañarlos en las iniciativas que se les ocurran. Tienden a querer llamar la atención y ser un poco egoístas, en su energía baja, pero cuando se enamoran, entregan totalmente el corazón.

La pareja ideal viene con las características de su misma naturaleza, el fuego. Aries y Sagitario vuelven loco a Leo.

Virgo

No son expresivos ni demostrativos. Son prácticos, primero evalúan el grado de bienestar que tendrán junto a alguien. Son personas exigentes con las necesidades afectivas, no dan el paso para el compromiso si no están seguras que habrá reciprocidad.

Las parejas ideales son de Tauro y Capricornio.

Libra

Para ellos encontrar su pareja ideal no es fácil. Los nativos regidos por Venus, si bien son muy sociables, no comparten su intimidad y no se abren en sus sentimientos tan fácil, son exigentes en su elección.

La pareja ideal es alguien que tenga la misma naturaleza, es decir, un signo de aire: Acuario o Géminis.

Escorpio

Son emocionales, románticos y muy sensuales, no se entregan por completo. Eso hace que en su energía más baja, se sientan inseguros, se tornen posesivos y aparezcan celos desmedidos.

Este signo es compatible al 100% con los otros de agua: Cáncer y con Piscis.

Sagitario

Sienten un profundo apego a la libertad y la vida solitaria. No son personas que entablen relaciones de pareja rápidamente. Deben estar muy convencidas de conocer completamente a la otra persona que están eligiendo para acompañarlos.

Sin duda los signos de fuego como Aries y Leo, con gran energía, iniciativa, humor y capacidad de divertirse, serán sus parejas ideales y desbordará pasión.

Capricornio

Son pasionales, pero sólo se muestran tal cual son con la persona que verdaderamente les demuestra confianza y lealtad.. De ahí surgen las relaciones amorosas sólidas y duraderas que experimentan.

La pareja ideal es quien entiende su naturaleza, es decir, Tauro y Virgo, los otros signos de tierra.

Acuario

No son los más románticos o demostrativos. Les cuesta entregarse en una relación, lo que hace que cuando se sientan poderosamente atraídos por una persona, que los haya cautivado en el mundo de las ideas y de la comunicación, queden totalmente enamorados.

Los otros signos de aire, Géminis y Libra, tendrá relaciones inagotables, ya que su naturaleza es más mental que sexual. Estas parejas crecen por la búsqueda de lo nuevo, lo desconocido, la experimentación, los cambios.

Piscis

Este signo es uno de los más románticos. Las relaciones amorosas de los piscianos parecen sacadas de un cuento de hadas. Son personas soñadoras, demostrativas y generosas.

Con Cáncer y Escorpio forman las parejas más conectadas y espirituales del zodíaco.

(Fuente: laverdadnoticias.com)