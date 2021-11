Escalofriantes frases del ex policía que asesinó a su mamá: "Zeus, Poseidón y Hades, dioses amigos"

Con el correr de las horas trascendieron más detalles del aberrante crimen en el que un hombre le quitó la vida a su madre en un departamento de La Plata. Si bien el hecho ocurrió el domingo por la tarde, aún se encuentra en etapa de investigación.

El asesino decapitó a la mujer, luego guardó una de las partes en una bolsa y luego de ducharse se entregó a las autoridades donde finalmente admitió el crimen. El hombre de 41 años llegó hasta la Jefatura Departamental La Plata, donde se presentó para contar lo ocurrido y confesar el crimen: "Maté a mamá, acá están las llaves de casa, me vengo a entregar".

Cuando los policías revisaron el inmueble encontraron escrito en una de las paredes de la vivienda: "No molestar: gracias totales a todas esas personas que me ayudaron. Perdón y disculpas mundiales, universales, galácticas. Sé que hay buenos seres humanos y muy buenas razas alienígenas que quieren ayudarme".

Además hallaron más frases en el taparollos de una persiana, el freezer y la habitación del homicida: "Crear mi mundo, mi universo, mi anillo multiverso; mis deidades libres de religiones y libres de derecha e izquierda", había anotado; "Zeus, Poseidón y Hades, dioses amigos", en una de las paredes de su cuarto; y "salmo 82: somos dioses en este juego (nos tienen dormidos); despierten, jueguen para mí, yo no quiero mentir; no me causa gracia nada".

(El detenido. Imagen Crónica)

Los policías descubrieron en la vivienda los restos de la víctima, que estaban tapados con un acolchado, y dentro de un balde al costado del cuerpo, en una bolsa de residuos, la parte de arriba del cuello.

El crimen ocurrió en la misma casa por las manchas de sangre halladas en la pared del living. El hombre se bañó luego del episodio, comió, se vistió con pantalón de vestir, camisa y zapatos y se preparó un bolso, con el cual llegó hasta la comisaría. El matricida es un ex policía bonaerense con carpeta psiquiátrica, que estuvo internado en la clínica San Juan con un trastorno de bipolaridad.

(Fuente: Crónica)