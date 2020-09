¡Atencion! Actualizaron uno de los peores ránking de signos, el de los infieles: ¿estás?

1. Aries

Diríamos que un Aries no es tan digno de confianza cuando se trata de amor. Los aries son un signo de naturaleza independiente e impulsivo y que, generalmente actúa antes de considerar completamente las consecuencias de sus acciones. También les encanta el brillo de algo nuevo y esto podría incluir a su pareja romántica si alguien les llama la atención.

Un Aries puede hacer trampa porque también es de mal genio, y cualquier desaire, real o imaginario, podría ponerlo en su "modo de venganza". Cuando toman esas decisiones rápidas impulsivas, especialmente cuando están enojados o un sentimiento de desprecio, es el caldo de cultivo perfecto para caer en la infidelidad.

Otra razón por la que un Aries es infiel es porque está aburrido de ti, sin embargo, realmente no quiere romper la relación a menos que pueda pasar a alguien nuevo.

Si el Aries engaña, esto también podría deberse a que nunca estuvo realmente completamente comprometido contigo. Los Aries son rápidos en tomar estas decisiones apresuradas y este puede haber sido el caso cuando decidieron entablar una relación contigo. Es posible que realmente no lo consideren tan importante y serán infieles, buscando "algo mejor" para comprometerse.

2. Sagitario

Este es, lamentablemente, otro signo zodiacal que no es tan confiable.

Una de las razones clave por las que un Sagitario podría hacer trampa es que se siente confiado. Los Sagitario son personas que quieren ser desafiadas constantemente para permanecer en una relación. No podrá satisfacer sus necesidades románticas a menos que seas interesante, emocionante y misterioso.

Obviamente, no todos podemos estar emocionados después de un largo día de trabajo, sin embargo, con Sagitario hay que estar constantemente motivándolo ya que se aburren con una facilidad impresionante y, en este sentido, son muy exigentes con sus relaciones. De verdad que piden demasiado.

3. Géminis

Los Géminis tienden a no ser tan confiables. El signo gemelo significa que son personas atrevidas y curiosas. También prosperan con la emoción y, a veces, con el peligro. También son increíblemente misteriosos y disfrutan jugando, incluso con el corazón de los demás. .

Los Géminis son impulsivos y también se aburren con mucha facilidad. ¡Como puedes imaginar, esta no es la mejor combinación cuando se trata de resistir las tentaciones! Si aparece alguien nuevo y emocionante, casi no podrá reprimirse a menos que esté completa y locamente enamorado de ti. Una forma de casi invitar a que un géminis te sea infiel es que te convenza fácil. Un rasgo negativo es que Géminis sabrá si puedes llegar a perdonarle y si siente que puede salirse con la suya porque su pareja es un felpudo, lo va a hacer. En este sentido, para que los gemelos no puedan hacerte daño es muy importante que sepas poner límites claros y que seas muy estricto en ellos. No por los géminis sino por autorespeto.

4. Piscis

Un Piscis es alguien que bien puede engañar pero tienen diferentes razones. Debido a que odian las grandes conversaciones, es posible que vean la infidelidad como una forma de salir de una relación porque realmente no quieren lidiar con el conflicto que surge de esas grandes discusiones y todas esas lágrimas.

Otra razón es que un Piscis puede estar regresando al lugar de donde vino. Famoso por el rebote, este signo es alguien que se ve atrapado en el romance y la emoción de la persecución y luego descubre que ha ido demasiado lejos con alguien en quien no está realmente interesado.

Otra motivación de Piscis para ser infiel es que les encanta el romance y la emoción de la situación. Cuando se ven envueltos en esta dinámica les resulta muy complejo salir de ahí. No por la otra persona, sino porque se gustan ellos mismos en el romance y "se dejan llevar" aunque no estén comprometidos en la situación.

5. Leo

Leo no es tan digno de confianza cuando se trata de fidelidad. El rey de la jungla a menudo tiene una larga historia de numerosos coqueteos y relaciones.

Como todos sabemos, el león es un perfeccionista. Él o ella siempre está al acecho de la perfección y esto también viene con las relaciones. Buscarán a alguien que sea muy atractivo para ellos, por lo que si sienten que te has 'rendido' o que te estás descuidando con tu apariencia e higiene, estarán ansiosos por echar un vistazo a otras alternativas.

En este sentido, y aunque suene algo superficial, Leo es muy exigente. Así que si aspiras a ser pareja de un León, tienes que saber que relajarte en el sentido estético sólo va a alejarlos. Y muy rápido.

6. Virgo

Los Virgo son cambiantes y pueden ser complicados cuando se trata de infidelidad. A pesar de amar una conexión real y el sentimiento de estar enamorado de alguien, los Virgo pueden cambiar y se dejan llevar por su placer y recompensa inmediata. Son hedonistas los Virgo.

Si no sienten desafío en la conquista, si se aburren en cuanto a conversación y panoramas, entonces pueden comenzar rápidamente a mirar hacia otro lado. Debido a que su naturaleza es ser liberal y quieren ser completamente leales a la persona adecuada, si Virgo siente que su vida contigo es rutinaria, monótona y predecible, vas a pasar inmediatamente a la categoría de "persona inadecuada" y hasta ahí nomás llegó la relación.

Otra motivación para ser infiel, de Virgo, es que siente que las cosas se están "poniendo serias". Naturalmente este es un signo que combate el compromiso. Le asusta. Y puede que usen la infidelidad para salir de una relación que naturalmente fluye hacia el "siguiente paso". Hay que dejar que los Virgo pida el compromiso o que vayan a vivir juntos, o que le pongan un nombre a la relación. Sólo sugerirlo hará que se sientan asfixiados.

7. Tauro

Un Tauro es alguien que probablemente sea completamente leal. Si tu pareja es del signo de Tauro, estás de suerte. Son los más fieles de todo el zodiacos y tienen las gran cualidad de ser leales y dedicados a alguien que sienten que es digno de su tiempo y cariño. Tauro de verdad se enamora.

Sin embargo, una señal de advertencia de que pueden ser infieles es que no se siente especial o si se siente descuidado por ti. Cuando se trata de este signo, el tema de la admiración es muy importante así como las atenciones y mimos. Incluso si sienten que los has estado menospreciando últimamente o que no se han sentido tan bien, podrían verse tentados a alejarse.

Otra razón por la que podrían engañar es que los Tauro se mueven lentamente y pasarán su tiempo contemplando una ruptura. En este sentido, cuando engañan, generalmente es la última etapa de una relación que se estaba yendo al despeñadero hace rato y llegaron al punto en el que la relación ya no les importa y no van a hacer absolutamente nada por salvarla.

8. Escorpio

Los Escorpiones son famosos por su intensa lealtad. Son uno de los signos menos propensos a ser infieles (aunque toda regla tiene excepciones y en el caso de los escorpiones, cuando sale uno infiel llegan a ser absurdos de caraduras).

Si bien el escorpión es bastante monógamo, tiene la particularidad de que si siente que no lo respetas o que transgrediste sus límites, si se siente pisoteado o peor: humillado, hasta ahí nomás llegó el amor contigo.

Esto también se aplica a tus acciones, y si los engañas, o si por alguna razón piensan que podrías engañarlos, seguirán adelante y se vengarán de ti. Lamentablemente para el resto, escorpión es muy bueno en eso de vengarse.

Al igual que otros signos, un Escorpión realmente quiere esa relación emocionante y quiere esa emoción, lo que también significa que podría comenzar a buscar en otra parte si contigo las cosas se ponen aburridas, pero idealmente le gustaría permanecer leal a su pareja.

9. Capricornio

Este signo casi siempre es completamente fiel en una relación. La cabra ama la estabilidad, especialmente en una relación. La mayoría de los Capricornio son tan trabajadores que se dieron cuenta hace mucho tiempo de que el éxito en cualquier forma requiere trabajo duro y determinación y en el sentido romántico la cabra tampoco le tiene miedo al compromiso. Puede ser tedioso para ellos, pero mantendrán el rumbo, ¡incluso en una mala relación!

Pero al igual que un Tauro, si sienten que se avecina una ruptura, entonces Capricornio puede demorarse una eternidad en llegar a la ruptura y evitarla lo más posible, aunque paralelamente ya haya iniciado otra relación paralela con el objetivo de desengancharse.

Estas son personas que encuentran consuelo en el pasado, y es posible que quieran buscar consuelo y confort en una relación que ya fue cómoda para ellos, como un ex o alguien con quien salieron hace años.

Al igual que otros signos, otra razón para el engaño de Capricornio es que quiera retrasar la relación: si algo comienza a ponerse demasiado serio y sienten que aún no están listos para eso, entonces podrían usar la la infidelidad como una forma de arrancar porque se van a sentir atrapados.

10. Acuario

Si bien un Acuario tiende a ser leal, este es, sorprendentemente, otro signo que podría engañar por venganza.

Acuario, en materia romántica también es muy particular ya que pueden engañar si sienten que la relación no es lo suficientemente seria como para que se comprometan plenamente con ella. En este sentido, a los acuarianos hay que manifestarles constantemente que uno sí está 100% en la relación.

11. Cáncer

Un cáncer es uno de los signos que es completamente leal. Este signo del zodíaco se conoce como pegajoso, inseguro y extremadamente familiar y feliz en casa, por lo que es poco probable que salgan a buscar emoción intensa y salvaje. A este signo le gusta crear y mantener sus profundos lazos emocionales.

La forma en que engañan radica en que se sienten despreciados de alguna manera. Si engañas o hieres a un cáncer de manera, entonces ten cuidado, ya que puede haber decidido engañarte con el objetivo de darte celos y volverse nuevamente atractivo para ti. Dicho esto, será un último recurso para este signo.

12. Libra

Los libra son uno de los mejores signos para tener una relación, ya que se sabe que son muy confiables y leales. Tu amante Libra te amará tanto en lo bueno como en lo malo y se quedará contigo incluso cuando los problemas asoman su fea cabeza en una relación. Esta es una persona que internaliza todos sus problemas y si no está 100% seguro de ti y se presenta otra oportunidad, es poco probable que lo haga, pero es posible que tenga que intentarlo.

Una razón. Libra estaría en riesgo de ser infiel ya que siempre están buscando su amor y romance de cuento de hadas, por lo que si no encajas en el papel de un alma gemela, es posible que migren a otra parte. Si están indecisos sobre ti o si sienten que están estancados. Dicho esto, este es uno de los mejores signos con los que estar en lo que respecta a la lealtad.