Pobre, pero honrado: un cartonero encontró un millón de pesos y se los devolvió a su dueño

Hay noticias como la que se relata a continuación que mantienen la ilusión de que se puede vivir en un mundo mejor si todos aportan su granito de arena.

En pequeños detalles se puede medir la grandeza de una personas y no en la ropa que viste, el coche que usa o la imagen que presenta.

José Sala es cordobés. Viajó junto a su padre a Trenque Lauquen, al oeste de la provincia de Buenos Aires, para un trabajo rural y al poco tiempo se quedó "tirado". Desde entonces junta cartones para un proyecto de reciclaje y por estos días se convirtió en héroe: encontró en un sobre más de un millón de pesos y se lo devolvió a su dueño.

Medios locales contaron que José estaba desarmando una caja de las que había recolectado cuando de repente vio un sobre dentro de ella, escondido debajo de un ala de cartón. Cuando lo abrió, se encontró con cheques, dólares y euros.

Pese a la tentación que puede generar encontrar una enorme suma de dinero, el hombre decidió reportarle inmediatamente lo sucedido a su jefe, Pedro Roig. Se trata de un dirigente político de la zona que le ofreció el trabajo de cartonero que actualmente tiene.

En el sobre figuraba el nombre y el lugar de trabajo de la persona que debía recibir ese dinero. Era de Nicolás Grunale, el responsable de la concesionaria de autos Lens de la ciudad. Y hacia él fue José, con la sorpresa.

Primero hubo una conversación telefónica y a los pocos minutos se dio el encuentro. Grunale no podía creer lo sucedido y José no podía más de la "vergüenza" de tener con él algo que no le pertenecía y que podía estar preocupando de más a otra persona por su pérdida.

En diálogo con La Opinión, Grunale contó lo que pasó con ese sobre: "En una encomienda grande venían contratos de ahorro, papeles de autos usados y documentación propia del negocio. Y abajo de todo venía un sobre chiquito a mi nombre con 300 euros, 1.000 dólares y cheques registrados en nuestro sistema por 950.000 pesos".

José, en la concesionaria donde se reunió con el dueño del dinero que encontró

"Ese sobre se traspapeló en la caja y quienes recibieron la encomienda no lo vieron y así como estaba se tiró a la basura. Estaba esperando ese envío y me parecía raro que no llegara", agregó.

Fue así que llegó a las manos de José. Y tras su noble gesto de devolver lo que no era suyo, desde la concesionaria decidieron recompensar al humilde héroe que "en un principio no quiso aceptar" nada por su acción.

"La verdad es que José es una persona de primera. Un pibe muy humilde, y sinceramente su actitud nos tocó el alma. Le dimos una buena recompensa, charlamos un rato largo y nos hicimos amigos”, resaltó Nicolás.

Según medios locales, al héroe del día le dieron una suma de dinero, lo vistieron con ropa de la marca que comercializa el concesionario y le prometieron zapatillas y una moto que le servirá para reemplazar la bicicleta con la que hace su trabajo.

“Es un tipazo, es un crack, un maestro. Tiene una historia de vida increíble, con muchos sufrimientos, pero tiene grandes valores humanos y de honradez que no se encuentran todos los días”, dijo Grunale.

Y agregó: "Lo que vale es el gesto de este chico, un joven humilde que con tanta integridad moral sorprendió sobre todo en estos momentos en donde hay tanta necesidad. Es una caricia para el alma en esta sociedad donde hay tanta mala onda y negatividad. Sinceramente nos pone muy contentos y nos muestra que hay más gente buena que mala".

Fuente: Clarín