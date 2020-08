Vacuna contra el coronavirus hecha en Argentina: mirá cuándo estará lista

En una entrevista concedida al periodista Marcelo Longobardi en radio Mitre, Hugo Sigman confirmó que una planta de su compañía ya comenzó a producir la dosis, y se animó a decir cuándo estaría lista.

Sigman es el dueño del Grupo Insud, al que pertenece el laboratorio mAbxience, integrante del consorcio internacional que fabricará la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford en la Argentina.

En la entrevista mencionada contó que podría estar lista para ser aplicada en diciembre y aclaró que ningún gobierno intervino en las negociaciones. Además, se mostró optimista ante otro avance en el que también trabajan sus empresas: el tratamiento con el suero equino hiperimune.

"AstraZeneca no tiene fábrica para producir la vacuna, entonces se contactó con nosotros hace varios meses y con la fundación de Carlos Slim y con un laboratorio mexicano de una familia amiga nuestra, Liomont, y nos piden que fabriquemos la vacuna con una característica especial: que iniciemos la producción a riesgo", indicó.

"La vacuna pasó las fases 1 y 2, primero con animales y luego con seres humanos. Se analizó su seguridad, que no sea nociva. Ahora en fase 3 se prueba si es efectiva. Una vez terminados los estudios, no hay que esperar. AstraZeneca pidió que las compañías trabajen a riesgo: si se aprueba la vacuna, se va vender; si no se aprueba, se tira lo que se hizo", sostuvo Sigman.

Además, explicó que van a producir un mínimo de 150 millones de dosis -máximo de 250 millones- para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil, que tiene otro convenio. "La financiación de esto proviene de la Fundación Slim, el laboratorio Liomont y de nosotros mismos. Si se aprueba, venderemos; si no, se tendrá que destruir", contó.

Por otro lado, se explayó sobre la disputa que se originó en las redes sociales sobre la atribución del logro al anterior gobierno de Macri o al actual de Fernández: "Ningún gobierno jugó ningún papel. Esta es una negociación entre privados. Yo no tenía contacto con AstraZeneca, pero sí conozco hace muchos años a Carlos Slim y a su familia. Y él nos conoce a nosotros. Fue una negociación entre privados. Se nos acercó AstraZeneca y entendió que la mejor fábrica que había en la región era la nuestra. Hicieron inspecciones y las consideraciones tecnológicas y corroboraron que nosotros tenemos la experiencia y las instalaciones adecuadas".