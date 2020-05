¿Sos uno de ellos? Estos son los signos más exitosos en el amor

Géminis

En una relación puedes vivir en los extremos: alegría, felicidad, diversión y pasión, pero también oscuridad. En realidad, no es malo porque son personas entregadas y leales que no les cuesta mostrar sus verdaderos sentimientos ante su pareja por lo que es fácil leer qué les agrada y qué no.

Libra

Son amables, creativos, interesantes y muy sociables, pero cuando se trata de amor son más tímidos y discretos. Esta combinación los hace ser una de las mejores parejas porque equilibran bien su relación de pareja con la de amigos y familiares.

Además, no exigen nada a cambio por lo que suelen dar todo su amor, pero si no se sienten amados, esconderán sus sentimientos y se alejarán poco a poco.

Sagitario

Si bien este signo se caracteriza por su espíritu libre y parece que no le agrada sentirse atado a una persona, cuando está enamorado se convierte en una de las mejores parejas que puedes encontrar.

No tiende a ser interesado por lo que acostumbra dar lo mejor en una relación. La confianza es un valor muy importante para este signo y si te ganaste la suya, ten la certeza de que hará todo por ti sin dudar un solo segundo. Con ellos vivirás un sinfín de aventuras, risas y una vida sexual apasionada.

Capricornio

Al ser personas muy comprometidas y responsables es esencial para ellos cumplir en una relación. Si acceden a estar contigo es porque sin duda así lo desean y no les costará darlo todo.

No son románticos ni emocionales, la forma en que demuestran su amor es apoyando a su pareja siempre y estando ahí cuando más lo necesitan.