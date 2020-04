No largan una moneda: conocé a los signos más amarretes

Tauro

Son muy conscientes del dinero que tienen y detestan gastarlo en cosas que no consideran totalmente necesarias. Lo que para muchos podría ser considerado tacañería, para los taurinos es sentido común, y son capaces de enojarse con los demás si los detectan derrochando su plata.

Escorpio

Los escorpianos no son tan agarrados a la hora de gastar, pero tienen locura por las ofertas. Si consideran que están pagando algo por menos de lo que realmente vale, serán felices. Ellos están contentos con cualquier cosa que consigan en rebaja, y saben bien dónde encontrarlas.

Capricornio

No es ningún secreto que los nacidos bajo este signo aman el dinero, pero lo curioso es que no lo quieren para gastarlo, si no para "ponerlo a trabajar". Cuando tengan una suma considerable, la invertirán con la finalidad de conseguir más plata. ¿Tiene esta codicia algún límite? Esperemos que sí, porque sólo son felices cuando se dan cuenta de que hay otras cosas importantes en la vida.

Cáncer

Son la personificación de la frugalidad, y nunca hacen gastos innecesarios. Todo lo que compran es para su subsistencia y la de su familia, y ahorran siempre para cuando pase algo inesperado y tengan que romper el chanchito. Lo bueno es que si alguna vez salen con amigos, saben que pueden gastar algo de lo que con tanto esfuerzo juntaron.