Dime de qué signos sos y te diré qué tema te hacen discutir

El zodíaco suele explicar muchas de las reacciones de las personas, incluso puede dejar al descubiertos cuáles son las situaciones, temas o acontecimientos que provocan irritación.

A continuación te lo desglosamos uno por uno.

Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Cuando los aries discuten lo hacen de maner enérgica y nerviosa. Dejan poco espacio al diálogo y necesitan ‘explotar’ cuando sienten que han llegado al límite de su capacidad para negociar. Es un signo que gesticula y expresa su enfado de forma histriónica.

Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Los nacidos bajo este signo son más de callar y aguantar que de atacar. Se caracterizan por su paciencia y tranquilidad. Es difícil ver personas de este signo enfadadas con amigos o seres queridos. Las discusiones pueden provenir de situaciones absurdas e inesperadas pero no de algo pensado y meditado.

Géminis (22 de mayo - 22 de junio)

Los géminis son buenos negociadores, tan buenos que con frecuencia se les llama para intervenir en discusiones ajenas. Cuando un géminis discute busca tener la razón a toda costa, algo que produce más de un malestar entre sus conocidos. Los nacidos bajo este signo no son de pedir disculpas con facilidad y, en ocasiones, después de una pelea dan por terminada la amistad.

Cáncer (23 de junio - 23 de julio)

Son personas explosivas que no dejan nada en el tintero cuando discuten. Las peleas son una manera de expresar sentimientos y frustraciones en las que los nacidos bajo este signo se sienten a gusto. Para ellos es una vía de comunicación que utilizan con la misma facilidad que el diálogo.

Leo (24 de julio - 23 de agosto)

Pese a que tienen fama de ser un signo de armas tomar los leo detestan las discusiones, básicamente, porque no las saben gestionar. Cuando discute da tanto de sí que pierde mucha energía y sus sentimientos quedan debilitados. Un leo no es rencoroso, pero algo habrá cambiado para siempre después de una pelea con un alguien de este signo.

Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Virgo es uno de esos signos para los que solo cuenta su verdad como la única. Discutir con ellos puede ser desesperante si no se les conoce. No es un signo que discuta por situaciones poco relevantes, pero sí le cuesta negociar soluciones o proponer caminos alternativos para resolver el conflicto.

Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

La diplomacia de los nacidos bajo este signo es su mejor herramienta para la discusión. Que no te sorprenda si terminas por pensar igual que ellos o te convencen de que no estabas en lo cierto. No es un signo que discuta con facilidad, por lo que sus enfados suelen ser pasajeros y muy aislados.

Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre)

Lo peor de discutir con un escorpio es lo que vendrá después. Es un signo que sabe esperar y aprovechar el momento. Puedes encontrarte discutiendo con un escorpio por algo que sucedió hace cinco años y que jamás olvidó.

Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Sagitario no es un signo que discuta con facilidad, pero cuando está molesto lo hace notar. Es más de llamar la atención que de explicar los motivos de su malestar. Si no descubres a tiempo qué le ocurre, entonces sí te enfrentarás a un signo enérgico y tozudo.

Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los capricornio son personas de discusiones suaves y en la intimidad. Suelen tratar de solucionar los problemas sin perder la calma y manteniendo la educación como premisa. Es un signo con el que se puede intercambiar ideas sin combatir ni sentenciar.

Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Discutir con un acuario es difícil. La mayoría de las personas nacidas bajo este signo prefieren callarse y reservar su malestar. Priorizan la sonrisa, la amistad y el buen trato ante una posible discusión.

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Es un signo que vive en su mundo y las discusiones pueden ser tan triviales como pasajeras. Los piscis no suelen iniciar ninguna pelea, salvo que sea algo demasiado grave y que los involucre de manera personal y sentimental. Saben cómo nadar durante el temporal.

Fuente: Hola.com