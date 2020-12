Estos signos tiene una extraña cualidad: se hacen amigos de sus ex

Géminis: A este signo le gusta ser amigo de todo el mundo, por eso no le importa mantener a su lado a un ex que fue importante en su vida, siempre y cuando todo haya terminado más o menos bien, de hecho, siempre hará lo posible para mantener algún contacto con esa persona.

Acuario: No tiene tiempo para guardar rencor ni mucho menos para dramas, por lo tanto, prefiere mantener a su ex como amigo y no como enemigo, eso explica también por qué le cuesta terminar una relación, pues le importa más perder a un amigo que una pareja.

Cáncer: Si este signo tuvo una relación con alguien, es porque realmente le importa la persona, por lo tanto, no olvidará lo que vivió con su ex. No importa que pase, Cáncer querrá que su ex siga formando parte de su vida, así sea como un simple amigo.

Piscis: Es alguien que siente con mucha intensidad, es por eso que no le importa ser amigo de su ex. De hecho, le cuesta mucho romper esos lazos, siempre mantendrá contacto así sea para saber cómo le ha ido a la otra persona.