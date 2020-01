¡No les prestes nada! Estos signos siempre se olvidan de todo

Piscis

No hacen distinción a la hora de olvidarse de las cosas. Le da lo mismo que sea algo importante o insignificante. La información sale de su cabeza con la misma facilidad con la que entra. Hay que tenerlo en cuenta cuando se trate con un piscis, ya que si no pasaremos toda nuestra vida enojados con ellos porque olvidaron nuestros cumpleaños, las cosas que nos gustan o inclusive -si son nuestra pareja- nuestro aniversario.

Géminis

Los inteligentes géminis tienen una buena razón para ser olvidadizos: están tan ocupados que les cuesta prestar atención a cosas que pasan a su alrededor, aunque para los demás sea lo más importante del mundo. Eso sí, es difícil que se olviden de algo que para ellos sea destacable, por lo que es raro que en una relación de pareja no recuerden cumpleaños o aniversarios. Por eso no hay que confiar en su memoria hasta no tener una relación sólida.

Libra

Otro signo que no suele olvidarse de lo que importa, pero entran en esta lista porque nadie le gana a la hora de ser despistados. No importa qué sea: las llaves del auto, un libro que les prestaron, el pedido que les hiciste antes que ir al supermercado... A veces resulta insólito, ya que pueden hacer todo un viaje y olvidar el motivo por el que salieron de su casa. Puede resultar desgastante durante una relación de pareja, por eso lo mejor es tomarlo con humor.