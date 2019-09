Declaró el periodista que mató a una agente de tránsito y dejó a otro malherido: ¿qué dijo?

El periodista y vocero Eugenio Damián Veppo se sentó en una silla del Juzgado Nº13 luego de pasar una noche en una comisaría de la Policía de la Ciudad y escuchó las acusaciones en su contra: matar a Cinthia Yanet Choque y causarle lesiones "gravísimas" a Santiago Siciliano, agentes de Tránsito del Gobierno porteño, el domingo a las 3:35 de la madrugada con su Volkswagen Passat azul en Figueroa Alcorta y Tagle. Fue una carga a más de 70 kilómetros por hora, "zigzagueando temerariamente", dijo el sumario judicial, "para rebasar tanto por izquierda como por derecha a los automotores que circulaban por la misma senda, presuntamente luego de haber ingerido alcohol y/o drogas".

A pesar de dos carteles luminosos, continuó el sumario judicial, "no detuvo su marcha ni redujo la velocidad del vehículo". Así, impactó contra los dos agentes.

A raíz de la colisión "Choque salió despedida varios metros por el aire hasta impactar su cabeza contra la cinta asfáltica contra una camioneta de color blanca". Le leyeron el resultado de la autopsia al cuerpo de la agente: "politraumatismos varios y hemorragia interna", aseveró el reporte del Cuerpo Médico Forense incorporado como prueba. También le leyeron el daño al cuerpo de Siciliano, que salió despedido e impactó contra la vereda: "fractura de pelvis y traumatismo de cráneo con riesgo actual de vida".

Tras ello, siguió el sumario, "se dio a la fuga sin socorrer a las víctimas".

Siguió su carrera, de acuerdo a la acusación. Primero por Figueroa Alcorta, luego San Martín de Tours, luego Libertador y después Coronel Díaz. Terminó en la calle Ruggeri al 2800, abandonó el Passat en doble fila con las ventanillas bajas, el vidrio roto. A las 6 de la mañana, la Policía de la Ciudad encontró el auto. Once horas después, Veppo apareció en la Comisaría 1A de la calle Tucumán. Se entregó.

A Veppo le recordaron otro choque que protagonizó, hace "6 o 7 años", dijo el acusado, en donde lo trasladaron, "a una comisaría de Palermo". Ya había casi 20 declaraciones testimoniales en el expediente, además . Solo quedaba indagarlo en presencia de su abogado, José Luis Ferrari.

Así, Veppo respondió preguntas. Infobae accedió a los contenidos de su indagatoria, que fue adelantada por A24.

Veppo, tras su detención, en foto policial.

"Venía conduciendo el auto y no tenía visibilidad cuando me abro del auto que tenía adelante y de costado sentí un poco el impacto, pero seguí manejando de los nervios, aunque no sabía hacia dónde manejaba, y luego entré en estado de shock", aseguró: "Había chocado con 'algo'".

Le repreguntaron sobre qué había chocado exactamente. No supo decir. Veppo repitió. "Algo". Su acompañante, al que señaló con nombre y apellido, le dijo: "Chocamos". Volvió a decir que estaba en shock.

Le preguntaron si no quiso frenar y chequear a qué había golpeado. En ese momento, Veppo guardó silencio. El abogado Ferrari pidió suspender la indagatoria, de acuerdo a la transcripción. Pidió que el periodista sea trasladado al penal de Ezeiza. Poco después su situación se agravaría. La jueza Bernán, que subroga el Juzgado Nº13, lo imputó por homicidio simple con dolo eventual, una calificación más grave que la de homicidio culposo con la que había comenzado el día y que se había asentado en los registros de la Cámara Criminal y Correccional. La cárcel puede ser dura: más de 20 años, si lo encuentran culpable en juicio.

Los dos acompañantes en el Passat se convertirán en testigos claves.

Poco antes de la indagatoria, el cuerpo de Cinthia Yanet Choque era depositada en el nicho 34/77, fila 3 del Cementerio de Flores, galería Gran Panteón. Santiago Siciliano permanece en el hospital Fernández en grave estado.

Fuente: Infobae.