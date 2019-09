¡Rompen todo! Conocé a los signos más torpes

6. CAPRICORNIO

En el último lugar de la lista de signos más torpes del zodiaco se encuentra el disciplinado de Capricornio. Aunque pueda parecer un tanto confuso, porque son tan profesionales y responsables que casi rozan la excelencia, lo cierto es que hay algo que no se les da del todo bien: socializar con las demás personas, sobretodo si apenas las conocen.

Evidentemente, la historia cambia si pueden prepararse con antelación todo lo que vayan a exponer o a expresar, el problema es que la espontaneidad no es su punto fuerte. Entonces es cuando empiezan a ponerse nerviosos, a temblar y a balbucear, y como Capricornio es un Zodiacal que necesita tenerlo todo bajo control, acaba perdiendo la batalla miserablemente.

5. LIBRA

El diplomático y elegante de Libra puede ver como su punto de equilibrio se tambalea si algo o alguien consigue destruir su coraza y pretende dar voz a su frágil corazón. Y es que, pese a ser un Zodiacal de lo más justo e idealista, lo cierto es que también forma parte del grupo de los signos más torpes del zodiaco. Y, para comprobarlo, basta con ponerle un poco contra las cuerdas.

¿Por qué decimos eso? Porque hay algo que le da auténtico pánico y se configura como uno de los ejes de su personalidad: hablar sobre sus sentimientos. La frialdad y la indecisión de la balanza le vuelven un ser exageradamente torpe a la hora de mostrar lo que guarda en su interior, sobretodo en aquellas ocasiones en que pueda acabar dañando a alguien.

4. SAGITARIO

La fuerza motriz que impulsa al ardiente Sagitario puede convertirse también en su máxima perdición, y hacer patente que se trata del cuarto signo más torpe de la rueda zodiacal. Aunque esto tampoco suponga un quebradero de cabeza para alguien como este signo, porque tiene tan asimilado el sello de su impulsividad que ni siquiera se planteará cuestionar este rasgo.

Pero sí, amigo arquero, tu ímpetu es precisamente el principal causante de tu gran torpeza. ¿No te das cuenta que no se puede ir por la vida disparando al azar y sin pensar en las consecuencias? A lo mejor para alguien tan arrollador como tú no supone ningún problema, pero puede que por el camino te topes con algún corazón blando y le acabes dejando hecho añicos.

3. TAURO

La medalla de bronce de nuestra lista de los signos más torpes del zodiaco es para Tauro. En este sentido, guarda una estrecha relación con el caso de Libra, porque su tara está relacionada con la expresión de sentimientos, si bien el problema del toro no recae en algo general, sino en la forma que adopta a la hora de sacar al exterior todo el torrente de emoción que retiene en su fuero interno.

Los celos. Ese es tu principal problema, Tauro. Hay veces que te obcecas hasta tal punto que te quedas absolutamente bloqueado, y te vuelves un ser incapaz de transmitir lo que llevas dentro sin que tus palabras queden manchadas por el desdén y el odio. ¿Sabes cual es el principal problema de esto? Que por mucha razón que puedas tener, ¡la acabas perdiendo debido a las malas formas!

2. ARIES

La vehemencia con la que actúa Aries es realmente útil en ocasiones, aunque en otras puede convertirse en su talón de Aquiles. Y es que el carnero tiene un problema similar al de Sagitario: resulta tan intempestivo que muchas veces habla o hace las cosas sin haber reflexionado antes, y cuando quiere darse cuenta de que no la ha liado pero bien, ya es demasiado tarde.

Entonces, ¿por qué el arquero está en cuarta posición, mientras que Aries ha ganado la medalla de plata en cuanto a signos más torpes del zodiaco? Muy fácil: el problema de Sagitario principalmente tiene que ver con el habla, mientras que el carnero no solo es un poco zopenco con la boca... También con sus actos. Por todo ello, se ha ganado a pulso estar en lo alto de este grupo de Zodiacales.

1. GÉMINIS

Géminis encabeza la lista de los signos más torpes de la rueda zodiacal. Algo que, de entrada, no es muy de extrañar, porque entre la incontinencia verbal que padece siempre, y esa inquietud que le inspira y hace que no pare quieto ni un segundo, lo raro sería ¡que supiera mantener los pies en el suelo! Además, los niños ya suelen ser un poco torpes per se, por lo que su tendencia hacia la torpeza se incrementa.