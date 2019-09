Preparate: así te va a ir en el amor en setiembre según tu signo

Los astros y cómo se alinean tienen mucho que decir en cómo va a latir tu corazón. ¿tendrás suerte y encontrarás el amor o vas a enfrentarte a todo lo contrario? Te adelantamos que si eres piscis vas a conocer a alguien muy especial... Y así con todos los signos. ¡Descúbrelo!

ARIES

La influencia de la Luna no te favorecerá durante es e mes y tendrás que luchar contra el desánimo y la apatía que vas a sentir. Busca el apoyo de tu pareja. En el trabajo todo el mundo te animará en lo que necesites. Sé agradecido y corresponde de la misma manera. Es hora de invertir.

TAURO

Piensa en positivo y deja que los sentimientos fluyan. Este mes cuentas con la influencia positiva de la Luna en tu signo. Si no tienes pareja, la vida te dará una segunda oportunidad. Esta vez sí funcionará. Ten más paciencia en el trabajo y no pierdas los nervios.

GÉMINIS

Si has roto con tu pareja hace poco tiempo, tu familia estará más pendiente de ti que de costumbre porque se preocuparán por tu bajo estado de ánimo. Procura salir con los amigos. En el terreno laboral, continúa con la lucha que llevas hasta ahora para conseguir estabilidad.

CÁNCER

Tendrás que tener un poco más de paciencia con tu pareja, no está pasando por un buen momento y debes poner todo de tu parte para que lo supere cuanto antes. Tendrás la oportunidad de cambiar la decoración de tu casa, aprovecha la buena situación económica.

LEO

Tendrás que controlar lo que comes, sobre todo no excederte en las cenas para poder conciliar bien el sueño y descansar. Un familiar que no pasa por su mejor momento te pedirá ayuda económica: procura echarle un cable en todo lo que puedas.

VIRGO

No tendrás ningún problema con tu pareja, la comunicación y la complicidad serán la nota predominante. Aprovecha los momentos de intimidad para poner tu imaginación en marcha y disfrútalo. Con tus amigos llevas una temporada que no paras.

LIBRA

Si no tienes pareja, será por poco tiempo. En la salud, vigila tu zona lumbar, eres muy sensible a los cambios de temperatura. Tendrás que aceptar nuevos retos en el trabajo. Es renovarse o buscar otra cosa y no sería lo más positivo en este momento. Presta atención a tus gastos.

ESCORPIO

Deberás cargarte de paciencia para afrontar los problemas que tendrás con tu pareja. Si no la tienes, pon tu mejor sonrisa, arréglate y sal, verás cómo nadie se te resistirá; el futuro te deparará mucha alegría y felicidad. Los cambios de temperatura serán tus peores aliados.

SAGITARIO

Si quieres soltar adrenalina, nada mejor que ir unas horas al gimnasio, plantéatelo. La posibilidad de un cambio de trabajo la tendrás a finales de mes. Será muy positivo, tanto para tu profesión como para tu economía. Con tus amigos tendrás un mal entendido que os distanciará.

CAPRICORNIO

Tu relación va mal. Una separación transitoria puede ser una buena solución. La reconciliación será maravillosa. Si tienes a tu familia fuera de tu ciudad, ve a verlos. Júpiter te favorecerá en los temas laborales y económicos. Surgirán nuevos e interesantes proyectos.

ACUARIO

Si tienes pareja, los astros se alinearán para que todo salga bien, incluso recibirás la noticia de un embarazo que llevas tiempo esperando. Haz deporte, descansarás mejor. Si tienes un tema judicial pendiente, se resolverá favorablemente. Tu economía es estable.

PISCIS

Tendrás muchas posibilidades de conocer a una persona muy especial. Si tienes pareja, la pasión será desbordante durante la primera quincena de mes. Si no tienes trabajo, un amigo te propondrá un interesante negocio. Te espera un futuro prometedor.