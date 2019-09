¡Atención! Esto es lo que más le duele a cada signo; no se lo hagas

Aries

Lo que más te duele a ti, Aries, es que la gente suponga o asuma que eres una persona muy egocéntrica. Te molesta que la gente se crea que solamente te preocupas por ti mismo. No es así y las personas que te conocen bien lo saben. Odias que se crean que lo saben todo sobre ti cuando solo conocen una pequeña parte, solo conocen eso que TÚ les dejas conocer. Pueden decir lo que quieran de ti, pueden criticar tus defectos… Pero que hablen y se inventen sobre ti carácter es algo que te molesta y que, además, te duele.

Tauro

Lo que más te duele a ti, Tauro, es ser el segundo plato o la segunda opción. Te molesta que te tengan ahí en reserva. No tienes ningún problema en que tus amigos o tu pareja salga con otras personas. De hecho, te alegrarás por ellos e incluso los animarás a que se lo pasen bien con ello. Pero no te gusta nada que siempre te tengan como una segunda opción. Que solamente te llamen cuando necesitan algo. O que solamente acudan a ti cuando nadie más les hace caso. Eso es lo que más te duele, sobre todo cuando viene de personas en las que creías que podías confiar…

Géminis

A ti, Géminis, lo que más te duele son las críticas, básicamente. Que te digan y que te repitan que has hecho algo de manera incorrecta. Te cuesta mucho reconocer que has fallado o que te has equivocado, pero una vez que sabes que no tienes la razón, no te importa aceptarlo. Pero que no te lo repitan, que no te juzguen por ello, porque te molesta de verdad. Y lo que más te repatea es que esas personas vayan de listas dando lección de que ellas lo habrían hecho de otra forma o de que cómo lo deberías de haber hecho para que salieses bien. Esto es algo que jamás admitirás.

Cáncer

Lo que más le duele a tu corazón, Cáncer, es el rechazo. No solo cuando se refiere a temas sentimentales. Te molesta y te duele que la gente te cancele los planes, que te dejen plantado, que te ignoren, que alguien se olvide de una cita contigo. No se dan cuenta, pero con esos pequeños detalles están rompiendo tu corazón y están jugando con tus sentimientos. Eres delicado, sensible y lo que a los demás les puede parecer una tontería, a ti te afecta más de lo que creen. Y no, no lo admitirás porque no quieres demostrarles a los demás que eres tan vulnerable.

Leo

Las comparaciones son odiosas, Leo, y por eso te duelen tanto. No solo te molesta, si no que también te duele que te comparen con los demás. Tú eres alguien único y no te gusta que te intenten sacar defectos que otras personas no tienen. Cada uno es como es y no entiendes la necesidad que tienen de comparar. A tu corazón le duele sentir que tiene una competencia por vencer. No te gusta sentir que tienes que estar competiendo constantemente con los demás, por muy competitivo que seas a veces. Y esto es algo que no admitirás jamás, porque la gente se pensará que eres más débil de lo que pareces.

Virgo

Lo que te duele, Virgo, es que la gente se aleje y no dé ninguna explicación. Que esa persona deje de hablarte sin explicarte por qué. No entiendes qué necesidad tienen de hacer sufrir a otra persona. Mira que tú no eres una persona muy sentimental, pero honesto y sincero eres siempre. Y sí, sabes que a veces tus palabras pueden doler y que la verdad no siempre es bienvenida. Pero prefieres eso, prefieres que te rompan el corazón siendo sinceros antes que no te den ningún tipo de explicación. No entiendes esa moda de dejar de responder a los mensajes así porque sí… No te duele ser ignorado, te duele que se marchen sin decir adiós.

Libra

A ti, Libra, lo que más te duele es sentirte invisible. Sentir que nadie te escucha, que no te hacen caso, que te ignoran. Que no aprecian tu corazón como realmente se merece. No te duele la soledad, es más, disfrutas de ella. Pero lo que te duele es sentirte solo/a cuando aparentemente estás rodeado de mucha gente. Necesitas que te escuchen, Libra, necesitas sentir que hay alguien ahí para quién no pasas desapercibido. No necesitas que todo el mundo se calle para escucharte hablar, simplemente con que haya una sola persona te sirve. Y jamás lo reconocerás porque crees que los demás pensarán que estás reclamando su atención, y en realidad, no es así…

Escorpio

Lo que más te duele a ti, Escorpio, es que ignoren tu opinión. Sentir que no tienes ni voz ni voto ni siquiera en tus propias decisiones. Que a nadie le importe lo que dices o que tus pensamientos no le importan a nadie. Que no tienes el poder suficiente para que te escuchan como quieres que te escuchen. Y no, no lo admitirás porque eres demasiado orgulloso para ello. Porque no quieres que los demás descubran ese lado tan vulnerable que hay detrás de ese caparazón tan duro que tanto te obsesionas por mostrar a los demás. No buscas atención, buscas que tu voz y tus palabras tengan el poder que se merecen.

Sagitario

Lo que más te duele, Sagitario, es que la gente no te trate con educación. Que no te den las gracias por todo lo que haces. Que no aprecien todo lo que haces por los demás. Mira, a ti te da igual lo que hagan los demás, pero al menos, que sean agradecidos. Que la gente aprecie tu trabajo, tu esfuerzo, tu tiempo. Solo pides eso. Y cuando no recibes esos agradecimientos, te duele. Pues claro que te duele. Te molesta perder tu tiempo en gente que no tiene ninguna educación y que no sabe valorar a los demás. Te duele porque como tú no eres así, no entiendes que lleva a los demás a ser tan maleducados y a actuar con tan poca empatía…

Capricornio

Contigo es fácil, Capricornio. A ti lo que más te duele es el fracaso. No llegar a la meta, no poder hacer realidad tus sueños, no sabes estar a la altura. Equivocarte y que te repitan una y otra vez todo lo que has hecho mal. Perder y tirar todo tu tiempo a la basura. Y te duele tanto que te autocastigas a ti mismo por no haber sabido hacer las cosas bien. Te molesta porque sabes que tú eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Y cuando no lo consigues es porque no has hecho las cosas bien. Te duele tener que reconocer que tú también fallas a veces.

Acuario

Por mucho que quieras decir que no, Acuario, a ti te duele que te critiquen por ser diferente. Te da igual que opinen o que te miren mal por tener tus manías. Pero te duele que la gente se crea en el poder de poder criticar todos tus actos. Te duele que se burlen de ti, de lo que haces y de lo que no haces. Ya has llegado un punto en el que pareces inmune a ese tipo de críticas, pero en cuanto llegas a casa, te das cuenta de que te siguen doliendo. No es que no te gusten las críticas, es más, hay veces que incluso las puedes llegar a entender. Lo que no entiendes es que detrás de esa crítica haya maldad, envidia y ningún respeto.

Piscis

Lo que te duele a ti, Piscis, es que ignoren, que te dejen en ‘leído’, que no te escuchen. Al fin y al cabo, eres una persona que necesita contacto, necesita relacionarse con los demás para sentirse vivo. Y cuando no recibes ningún tipo de atención por la otra parte, pues te duele. Eres sensible, Piscis, y parece mentira que la gente no sepa que tu corazón late a un ritmo distinto y siente de una manera diferente. No te gusta nada la soledad y por eso en cuanto ves un mínimo rastro de ella, ya empiezas a preocuparte. Y no, no lo vas a admitir jamás porque eso sería demostrar a los demás que eres demasiado sensible.