Se tenía que decir y se dijo: estos signos son los peores novios

Los hay detallistas, románticos, atrevidos, aventureros, divertidos y de un sinfín de maneras más, y de hecho, a todas nos gustan con un estilo diferente, sin embargo, hay 3 signos del zodiaco que por más que lo intenten, no logran satisfacer a sus parejas, pues por uno u otra razón, siempre son catalogados como los peores novios del zodiaco. ¿Es tu pareja uno de ellos? Aquí te contamos.

Virgo

Los Virgo tienen muy buena memoria y si bien esto por sí mismo no tiene nada de malo, sumado a alguien necio no es nada divertido, así que cuando te dicen que ya han superado algo, es seguro que no lo han hecho y eventualmente te lo echarán en cara. Por si fuera poco, tienen muy mal genio y siempre se andan imaginando lo peor, así que sí, son celosos, explosivos y controladores. ¿Aún te preguntas por qué están en esta lista?

Como recomendación, aléjate de ellos, pero si estás profundamente enamorada y quieres darle una oportunidad, sólo toma en cuenta que cuando estallan en cólera es mejor no intentar tranquilizarlos, sólo deja que se les pase solitos.

Tauro

Si bien no se trata de la peor persona que te podrías encontrar, sí es un hombre un tanto complejo, especialmente si eres de aquellas a las que les encanta el contacto y las demostraciones de afecto. Un Tauro, por lo general, es indiferente a las muestras de amor, pues siempre está pensando en otras cosas que le son mucho más interesantes, es por esto mismo que posiblemente no logras conquistarlo.

Ahora bien, aunque uno podría pensar que son excelentes como pareja, por el simple hecho de que les encanta el compromiso, siempre se tardan muchísimo en confiar en las personas y si te equivocas una vez, ya lo habrás perdido para siempre.

Piscis

Del otro extremo nos encontramos con Piscis, que si bien podría tener la fachada de novio perfecto (le encanta el romance, la pasión y las muestras de afecto), se trata de un hombre demasiado sensible… en serio, no te imaginas cuánto; es muy susceptible y llora por todo.

Así que antes de darle una oportunidad, piénsalo dos veces, pues necesitarás mucha paciencia y puede que al final te terminas cansando de él. Además, es muy probable que al final te conviertas en su “mamá”, viendo cómo solucionarle la vida y los problemas. ¡Qué flojera!, ¿no crees?