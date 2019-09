No sos vos, son ellos: los signos más difíciles de enamorar

Que el amor sea correspondido puede resultar una tarea titánica. Más allá de que las redes sociales permiten una serie de facilidades para la tarea, arrastrar con un corazón roto o una mala experiencia pueden perjudicar la etapa de enamoramiento.

Afortunadamente, los astros ofrecen una ayuda para determinar a los signos más difíciles de conquistar. ¡A redoblar los esfuerzos si la atracción es imparable!

5. Tauro. No se abre a cualquier persona con facilidad, por lo que mantendrá sus reservas en los primeros momentos de amor. Parece alguien distante, lo que genera problemas en caso de seguir fingiendo interés en él. Constancia y dedicación, las claves.

4. Géminis. Disfruta jugar al coqueteo. De allí que el cariño derramado genere ilusiones a futuro que no siempre se cumplirán. Este signo quiere vivir la vida al 100% y ama experimentar cosas nuevas. Jamás conviertas la relación en una rutina.

3. Escorpio. Tiene emociones fuertes e intensas que atentan contra la probabilidad de conquista. No son narcisistas, pero siempre se ocuparán por sus intereses en primera instancia. Mejor medir las expectativas.

2. Libra. Se esfuerza demasiado cuando alguien les importa de verdad, por lo que estas personas pueden resultar superficiales y aburridas en un inicio. En su cabeza tiene a esa persona ideal, pero lo más probable es que no la encuentre nunca.

1. Capricornio. En ocasiones, no demuestra interés palpable hacia las personas. No es alguien que le preocupen los intentos de conquista porque siempre creerá que no merecías su compañía.