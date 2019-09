Dime de que signo del zodiaco chino eres y te diré cómo te portas en la intimidad

Si quieres más detalles en cuanto al romance y el sexo según el horóscopo chino pues lee con detenimiento esta nota pues te ofrece un análisis de la personalidad de cada signo, en ámbitos como la vida amorosa y la intimidad.

Cerdo

Aquellos que nacieron bajo el signo del Cerdo son tímidos y reservados, pero eso es hasta que tomen confianza, pues en ese momento todo fluye mejor. Son honestos, confiables y sinceros.

Aunque son grandes compañeros, también pueden llegar a ser impulsivos y tener mal humor. En el tema del amor es apasionado y seductor, no importa su edad.

También se caracterizan por ser románticos y atentos con su pareja, tanto en la relación como en la intimidad. Aunque se entiende profundamente con las personas del signo Conejo, su complemento ideal es otro Cerdo o el Perro como informa Nueva Mujer.

Rata

Son buenos líderes, encantadores, ambiciosos, conquistadores y habilidosos. Se muestran generosos con su entorno cercano.

Son obstinados y a veces un poco crueles. En cuanto al plano sentimental, se comprometen totalmente con su pareja y son muy unidos a ella.

Les gusta mantener altas energías en proteger a su familia y el ser amado. Son celosos y muy pasionales, pero también fieles.

Son compatibles con su mismo signo y también suelen triunfar con los que han nacido bajo el signo del Dragón y el Mono.

Buey

Son seres independientes y solitarios. Algo introvertidos y conservadores. Son celosos y posesivos, pues les gusta ser fieles y buscan lo mismo en su pareja.

Les gusta sentirse amados y protegidos, por lo que buscan personas detallistas. En la sexualidad pueden ser tiernos y dulces, pero de un momento a otro pueden transformarse en sensuales y apasionados.

Hacen excelente pareja con los nacidos bajo el signo del Gallo y el Perro. Y en el aspecto sexual, se entienden con el Conejo y la Cabra.

Tigre

El carisma, el encanto y el atractivo natural están del lado del Tigre a la hora de querer conquistar a alguien. Son líderes natos y vencen cualquier obstáculo.

Además, poseen una gran inteligencia y un misterioso magnetismo natural. Son rebeldes, testarudos e impredecibles, pero sexys, seductores y pasionales a la vez.

En el amor son muy enérgicos e intensos, les gusta dominar pero también son románticos y fieles.

Son compatibles con el Caballo, pues tienen muchas cosas en común. También se entienden con el Conejo y el Cerdo, pues cuando se enamoran se entregan por completo.

Conejo

Son alegres y bastante agradables. Les gusta mostrar su cariño en cualquier parte y bajo cualquier circunstancia, son serviciales y a toda costa les gusta mantenerse lejos de los conflictos.

Son altamente sentimentales y un tanto superficiales. Les cuesta trabajo comprometerse, pero una vez que se enamoran, caen por completo. En la sexualidad, los Conejos son desinhibidos y cálidos.

Le va mejor con el Tigre, el Caballo y el Cerdo. Con estos signos puede crear una relación amorosa más duradera. Si busca algo pasajero y carnal, puede llevarse bien con el Perro.

Dragón

Son fuertes, gozan de buena salud, armonía y buena suerte. Son también nobles, sabios y muy creativos. El carisma está siempre acompañándolos. Son versátiles y muy enérgicos.

En el plano del amor, les va excelente porque logran amores profundos. Suelen ser muy selectivos para tener intimidad con alguien. Son compatibles con la Rata, el Caballo y el Mono.

Serpiente

Se dice que las mujeres que nacieron bajo el signo de Serpiente son muy hermosas. Además, nacieron con una intuición única y casi mágica. Son seres elegantes y refinados. En el amor son sensuales, pero posesivos y celosos. Se entregan de manera sincera y leal. Las mujeres de este signo son muy dominantes en la intimidad.

Tienen una gran afinidad con las personas de su mismo signo, y también con el Mono y el Gallo. En el plano sexual, se llevan muy bien con el Caballo y el Cerdo.

Caballo

Este signo es muy amable, inteligente y trabajadores, aunque un poco impacientes. Pueden llegar a ser egoístas, pero también muy astutos. Son altamente populares

Al Caballo le gusta sentirse libre, pero también le gusta el cariño y la intimidad. El amor puede hacerlos sentir atrapados. Tienen un gran sex appeal y poder de seducción por lo que les gusta las emociones intensas.

Se llevan muy bien en el amor con signos como el Tigre, porque ambos aman la libertad. Lo mismo sucede con el Dragón y la Cabra.

Cabra

Son personas elegantes, creativas y cariñosas, aunque también tienen rasgos de desorganización y son un tanto pesimistas. No responden muy bien ante la presión.

Es uno de los signos más honestos hasta en el amor. Son sensibles y soñadores, pero pueden llegar a ser introvertidos e inseguros. Son muy enamoradizos y afectuosos con sus parejas y les gusta recibir cariño y protección. Su compatibilidad se da con los signos del Conejo y el Cerdo.

Mono

Son juguetones y traviesos, pero suelen ser un poco fríos con los sentimientos de los demás. Debido a esto, pueden llegar a lastimar a otros. Son muy seductores, pero les cuesta mucho enamorarse de alguien, pues la vanidad no los deja nunca. Son grandes amantes y muy apasionados, pero también infieles. Son compatibles con signos como el Dragón, la Rata y la Serpiente. Sus relaciones también se dan muy bien con el Cerdo y el Buey.

Gallo

Los gallos son muy valientes e inteligentes, aunque un tanto irresponsables y arrogantes. Tienen un gran intelecto y no les gusta quedarse con incertidumbres. Se enamoran con mucha facilidad y les gusta vivir este aspecto de una manera intensa. Cuando una persona del signo Gallo está enamorada, no tiene ojos para nadie que no sea su pareja.

Les encanta demostrar sus sentimientos y lo mismo pasa en la sexualidad, son muy intensos en este aspecto. Son compatibles con otros Gallos, con el Buey y la Serpiente.

Perro

Son personas muy honestas, tranquilas y leales, aunque un poco tercas. Defienden a quien aman con uñas y dientes, sin pensarlo dos veces. Llegan a experimentar celos con facilidad. Son estables, aunque sus relaciones tienden a ser rutinarias.

Se lleva muy bien con signos como el Buey, el Tigre y otro Perro. En el plano sexual, se entiende bien con el Tigre. Su diversión está garantizada con el Mono.

Fuente: Aire de Santa Fe