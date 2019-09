Un espítritu de hierro: estos son los signos más fuertes

¿Cuál es el signo del zodiaco con la personalidad más fuerte? Esta es una de las preguntas que se hacen las personas que creen en el horóscopo. En diversas notas hemos indicado que el animal de tu zodiaco junto al elemento que te rige suele determinar algunos rasgos de tu personalidad y carácter que te hacen único y pueden describirte como los más fuertes en cuanto a temperamento, y a cómo afronta la vida en determinadas circunstancias.

Pero no te tomes las descripciones de manera literal. El hecho que tu signo sea descrito como un animal con gran fuerza interna no significa que dejarás de tener problemas en la vida, al contrario, existirán muchas pruebas que deberás resolver de la forma correcta para poder avanzar y salir adelante.

Cuando hablamos de fuerza nos referimos sobre el poder moral, espiritual y no al físico. También es importante entender que cada persona es diferente y tratar de etiquetar a todos en una misma categoría sería ilógico. Sin embargo, muchos astrólogos coinciden en la clasificación de la fortaleza de los signos del zodiaco según su elemento.

ELEMENTO FUEGO

- Sagitario

En los elementos de fuego se considera como el más fuerte. Por lo general, las personas que han nacido bajo este signo nunca pierden la cabeza, saben controlar sus emociones, hacerle frente a las influencias negativas de quienes los rodean, no caen en provocaciones y defienden sus opiniones.



- Leo

El rey de las bestias, por la fuerza de su espíritu ocupa el segundo lugar en los elementos de Fuego. Lo paradójico a primera vista, estas personas dan la impresión de ser fuertes, valientes y de carácter fuerte. Pero cuando los conoces un poco más a profundidad, entonces te das cuenta de que ellos dependen mucho de las circunstancias externas.



- Aries

Ellos se consideran los más débiles de su elemento. Ellos son peores que los Sagitario y los Leo para controlar sus emociones, con frecuencia se convierten en víctimas de lo que pasa en su alma. Suele pasar que los Aries caen ante sus impulsos y actúan de manera imprudente, debido a esto a menudo terminan en situaciones difíciles.

ELEMENTO AIRE

- Acuario

Este signo del zodiaco puede sobrepasar mil y una dificultades, y nunca rendirse durante esto. Ellos no tienen miedo de despedirse de lo antiguo, por eso cualquier cambio es fácil para ellos, así que esto los hace personas con una gran fuerza.



- Libra

Ellos son bastante fuertes, pero ellos un mal hábito que a menudo les impide alcanzar las alturas en la vida: Los Libra adoran dejar todo para el último momento, desperdician energía y con frecuencia no terminan lo que comenzaron.



- Géminis

Estas personas con frecuencia tienen problemas para concentrarse en un sólo asunto, comienzan a ponerse a hacer de todo y luego suelen buscar apoyo en el exterior. Los Géminis encuentran dificultades fácilmente.

ELEMENTO AGUA

- Piscis

Los astrólogos los colocan en el primer lugar como los más fuertes, no sólo entre los elementos de agua, sino de todo el horóscopo. Los científicos consideran que esta es su gran ventaja frente a otros signos. Sólo los piscis pueden tolerar mucho tiempo, esperar, tener esperanzas, fantasear y soñar, sin caer en la desesperación.



- Escorpio

Los Escorpiones a menudo suelen entregar el relevo cuando acumulan emociones durante mucho tiempo, pero esto sólo los consume desde dentro, haciéndolos cada vez más débiles.



- Cáncer

Es el más vulnerable de los elementos del zodiaco. Como demuestra la práctica, ellos son muy sensibles, por eso ellos necesitan apoyo moral con cierta constancia por parte de sus familiares y seres queridos. Si nadie ofrece su hombro a tiempo, los Cáncer perciben esto como algo inevitable e incluso pueden caer en la depresión.

ELEMENTO TIERRA

- Capricornio

Las personas de este signo son bastante decididas, ambiciosas, persistentes, con principios y consistentes. Ellos saben claramente lo que quieren y a dónde ir, para ellos es difícil quedarse con los brazos cruzados.



- Virgo

Aunque en el primer encuentro con los representantes de este signo del zodiaco ellos dan la impresión de ser fuertes y de carácter imponente, a veces los Virgo simplemente no son capaces de aceptar al mundo así como es. Entonces estas personas comienzan a ir contra la corriente.



- Tauro

Son los más débiles entre los signos del zodiaco de tierra. Estas personas no pueden soportar cualquier cambio, ellos están acostumbrados a la estabilidad y la constancia. Los Tauro no pueden hacerle frente a los problemas, si sus planes de pronto fallan.