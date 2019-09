Increíble: los astros definen hasta como cada signo se saca una selfie

Aries: Selfie (sico)

La selfie ideal es aquella que seguirá el momento de victoria de tu partido de fútbol o bien aquella que inmortalizará tu rostro febril exaltado antes del gran salto al vacío de un bungee. Estos pequeños momentos te definen tal como eres, lleno de coraje y fuerza de voluntad.

Tauro: Selfie comida

Gran aficionado a la comida, te divertirás tomando tu imagen sobre tu postre de chocolate favorito y serás aplaudido por tu creatividad. O bien si quieres ser menos original, crearás tu selfie con una cena rodeado de tus amigos. Si, eres un estómago con patas y comer es un signo de buena salud, no cesas de recordarlo.

Géminis: Selfies múltiples

No ahorrarás esfuerzos para presionar el obturador y sacar el máximo de fotos con todas las expresiones posibles. A cada foto corresponde una personalidad diferente. Vivo, malhumorado, juguetón, en movimiento, estático, alegre o triste. No trates de agotarte con nerviosismo y trata de detenerte imponiéndote un límite.

Leo: Cuidar tu apariencia

Cuidarás tu vestimenta antes de colocarte delante del objetivo; evidentemente en plena noche, en la tranquilidad de tu hogar no te quedarás en tu pijama pues gozas de una reputación y no sería bueno salpicarla a causa de una foto desafortunada. Tendrás la ventaja y ofrecerás tu mejor rostro , tu sonrisa impecable se lucirá en la web.

Cáncer: Selfie familiar

Tu selfie será familiar o no lo será. Posarás en compañía de tus hijos y aún de la generación de tus padres en donde se ubicarán alrededor de la abuela que regalará su mejor sonrisa. Podrás dirigir una situación divertida en la cual el bebé de la familia posará en ropa interior y así tendrás la más fuerte de todas las selfies del mundo.

Virgo: Apuntarle a la perfección

Poco se te escapa y todo es minuciosamente revisado por tu carácter exigente, así no te molestarás con cualquier teléfono obsoleto sino que exigirás el mejor celular con millones de megapíxeles para una selfie nítida y precisa como tu pensamiento. Estarás bien centrado, tu piel se verá niquelada y tendrás la misma técnica para despegar el fondo de tu silueta con gracia y magia.

Libra: Lo más importante : seducir

Evita molestarte adoptando el mejor ángulo, eligiendo la luz perfecta del momento y del día y cuadrando todo como un reloj como es preciso, pues si no eres un modelo de elegancia mejor deja el asunto para más tarde. Entonces evitarás tomar la imagen demasiado alto para no ofrecer un rostro demasiado duro o agudo, ni demasiado abajo para no mostrar un mentón demasiado prominente.

Escorpio: Selfie sospechosa

No hay nadie más desconfiado que tú, por esto el adagio : « Vivamos felices, vivamos escondidos » es tu tonada preferida. ¿Quién verá realmente tu foto ? ¿Tu jefe podría caer sobre ti ? Harás lo que sea para guardar las apariencias y harás una pose clásica, incluso un poco estática, limitada con luminosidad débil para no ser identificado fácilmente.

Capricornio: Una selfie para la vida

Harás tu selfie a cuenta gotas pues por una parte no estás particularmente enamorado de ti mismo y por otra te gusta que las cosas sean perfectas. Así no tendrás con frecuencia el dedo puesto en el obturador pues los efectos de moda no te afectan mucho si ponen el acento en la gente imbuida en sí misma.

Acuario: Poseer la técnica

Aficionado a la tecnología, harás tu selfie con el único fin de retocarla, no para aparecer en tu mejor día sino por el gusto por la innovación informática. Subirás tu foto, harás clic en los diferentes botones después de haber estudiado cómo funcionan y enseguida modificarás tu retrato por amor al arte, dándole un relieve raro o un color extraterrestre.

Sagitario: Primero al decoración

Para tu selfie, te arreglarás para posicionarte en un decorado exótico o extranjero que en principio dará testimonio que viajas por todas partes, en caso que no haya sido entendido. En New York se mostrará en primer plano un elemento emblemático como el Empire State Building, en Egipto será la pirámide de Keops.

Piscis: Filtrar un ambiente simpático

Aquello a lo que te aferras ante todo en la selfie es el filtro que seleccionarás para alcanzar una atmósfera particular alrededor de tu retrato. Si estás en la playa, acentuarás el lado extravagante y luminoso para conferir a tu cliché un ambiente « descolorido », si estás en familia, no olvidarás optar por una característica vintage que dará un aire del pasado bastante simpática.