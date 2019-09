Tremendo: ¿a qué velocidad manejaba Eugenio Veppo cuando chocó a los agentes de tránsito?

La situación judicial del periodista Eugenio Veppo suma una nueva arista en su contra, luego de que hoy se conociera que conducía a más de 130 kilómetros por hora al momento de atropellar el domingo pasado a dos agentes de tránsito y evitar un control de rutina.

Según informaron fuentes de la investigación a Infobae, la velocidad fue determinada a través de un cotejo de las cámaras de tránsito con una comparación de velocidad. Así, establecieron que Veppo "iba a más de 130 kilómetros por hora" cuando embistió y mató a Cinthia Choque y dejó herido a Santiago Siciliano, quien continúa en terapia intensiva en el Hospital Fernández y pelea por su vida.

Las pericias finalizaron este viernes. En consecuencia, toda la información fue volcada en un informe que a su vez fue remitido al Juzgado Nº 13, hoy subrogado por Yamile Bernán.

Veppo está acusado de homicidio simple con dolo eventual, lo que podría derivar en una condena de más de 20 años de cárcel.

El choque ocurrió durante la madrugada del domingo pasado sobre la Avenida Figueroa Alcorta, casi en la esquina con Tagle, frente a los estudios de la TV Pública. En el registro de las cámaras de seguridad se puede ver entre la copa de un árbol ubicado sobre la izquierda de la pantalla el momento en que el VW Passat conducido por Veppo arrolla a Cinthia y a Siciliano.

El periodista luego huyó de la escena de la tragedia. Otras cámaras capturaron la fuga a toda velocidad por la Avenida Figueroa Alcorta.

Después del raudo escape, Veppo llevó su auto a las inmediaciones del Hospital Juan Fernández donde después sería internado Siciliano. Dejó el vehículo en la calle Silvio L. Ruggieri al 2800 y se tomó un taxi que lo llevó a su casa en el barrio de Belgrano.

Recién se entregó ante la Justicia a las cinco de la tarde del mismo día, unas 14 horas después de haber provocado la muerte de Cinthia y de haber dejado herido en grave estado a Siciliano.

En su indagatoria, Veppo aseguró: "Venía conduciendo el auto y no tenía visibilidad cuando me abro del auto que tenía adelante y de costado sentí un poco el impacto, pero seguí manejando de los nervios, aunque no sabía hacia dónde manejaba, y luego entré en estado de shock. Había chocado con 'algo'".

Cuando le repreguntaron sobre qué había chocado exactamente, no especificó. Veppo repitió. "Algo". Su acompañante, al que señaló con nombre y apellido, le dijo: "Chocamos". Volvió a decir que estaba en shock.

Le preguntaron si no quiso frenar y chequear a qué había golpeado. En ese momento, Veppo guardó silencio. El abogado Ferrari, que luego renunció a su defensa, pidió suspender la indagatoria ya que su imputación había cambiado.

Tras ello el acusado fue trasladado al penal de Ezeiza, donde continúa observado por psicólogos. Se espera que el periodista sea trasladado a un pabellón de internos "en situación de vulnerabilidad".

